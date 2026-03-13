El intendente de Feliciano propició una reunión donde se valoró a la educación como eje prioritario de gestión

El encuentro presidido por Damián Arévalo tuvo como objetivo articular esfuerzos entre el municipio y la provincia para fortalecer el sistema educativo local.

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, presidió un encuentro interinstitucional con referentes educativos para trazar una hoja de ruta conjunta. El objetivo: articular esfuerzos entre el municipio y la provincia para fortalecer el sistema educativo local.

En una señal política que busca colocar a la educación en el centro de la agenda pública local, en la reunión -realizada con representantes de distintos niveles e instituciones del sector-, se planteó como un espacio de diálogo y planificación entre el municipio y las autoridades provinciales. El objetivo central fue articular esfuerzos para responder a los desafíos que enfrenta la comunidad educativa local y avanzar hacia un esquema de cooperación sostenida.

Durante el encuentro, el jefe comunal remarcó que, aunque la administración del sistema educativo corresponde estructuralmente a la provincia de Entre Ríos, el gobierno municipal puede desempeñar un papel clave como articulador territorial. En ese sentido, planteó que el municipio debe actuar como un puente entre las instituciones educativas y los ámbitos provinciales donde se toman las decisiones.

“La premisa es clara: no hay desarrollo local posible sin una comunidad educativa fortalecida, conectada y con recursos. Para ello debemos gestionar entre todos”, sostuvo Arévalo, al enfatizar la necesidad de construir políticas públicas educativas basadas en la cooperación institucional.

La jornada también permitió realizar un diagnóstico compartido sobre el estado actual de las instituciones educativas del Departamento. Directivos, docentes y autoridades coincidieron en la importancia de consolidar canales permanentes de diálogo que permitan identificar necesidades prioritarias, especialmente en materia de infraestructura escolar, acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de trayectorias educativas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la formalización de un compromiso de trabajo en red. Según se planteó, la articulación entre el municipio, las instituciones educativas y el gobierno provincial será una herramienta clave para canalizar demandas y promover soluciones concretas.

En ese marco, Arévalo destacó que la gestión municipal aspira a convertirse en un actor facilitador para el sistema educativo. “Nuestra intención es ser facilitadores. Queremos que cada actor del sistema educativo sepa que el municipio es un aliado estratégico para gestionar soluciones, mejorar la infraestructura y potenciar los trayectos formativos de nuestros niños y jóvenes”, afirmó.

La iniciativa marca un paso relevante en la política pública local, al instalar la educación como una prioridad de Estado en el departamento. De sostenerse en el tiempo, el esquema de trabajo conjunto podría consolidar una agenda educativa territorial que articule esfuerzos entre el ámbito municipal y el provincial, con la mirada puesta en garantizar mejores oportunidades para las nuevas generaciones de Feliciano.