El Cineclub Noble continúa su ciclo de vampiros con una nueva función el 17 de marzo

Más de 120 personas disfrutaron la primera función de un nuevo ciclo del Cineclub Noble.

Más de 120 personas colmaron la Sala Noble de La Vieja Usina en la apertura del ciclo Noches de Transilvania / Citas con los vampiros, una propuesta organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos con el acompañamiento de Secretaría de Cultura de Entre Ríos, Enersa y el espacio cultural La Vieja Usina.

La primera velada convocó a una gran cantidad de público que disfrutó de la proyección de Nosferatu, vampiro de la noche (1979), dirigida por Werner Herzog. La presentación estuvo a cargo del presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, y contó con la participación del docente e investigador Leandro Drivert y del periodista y docente Franco Giorda. Además, el público pudo recorrer la instalación site specific “Lo eterno…”, de la artista Mana Ríos.

La propuesta continuará el martes 17 de marzo a las 20, nuevamente en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná), con entrada libre y gratuita. En esa ocasión se proyectará Déjame entrar (2008), del director sueco Tomas Alfredson. La película, considerada una de las obras más destacadas del cine contemporáneo de vampiros, narra la particular amistad entre Oskar, un niño que sufre acoso escolar, y Eli, una misteriosa niña vampiro en un suburbio de Estocolmo.

Durante la función inaugural también estuvo presente el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, quien valoró la iniciativa y destacó la importante convocatoria. “Es una nueva propuesta del IAAER con la sala llena, que busca seguir fomentando el acceso del público a los bienes culturales y promover el encuentro a través de una cultura activa”, expresó.

El ciclo continuará durante marzo y abril con nuevas proyecciones dedicadas al universo del cine de vampiros.

Próximas funciones

-Viernes 27 de marzo, 20: Nosferatu (1922), de F. W. Murnau. Sala Principal de La Vieja Usina.

-Martes 31 de marzo, 20: El Conde (2023), de Pablo Larraín. Sala Noble.

-Viernes 10 de abril, 20: El día trajo la oscuridad (2013), de Martín Desalvo. Sala Noble.