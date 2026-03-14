Hubo acuerdo con los trabajadores y se retomó la actividad en la planta de Granja Tres Arroyos

El entendimiento se logró luego de gestiones entre delegados de planta, representantes sindicales y directivos.

Tras varias horas de incertidumbre y una medida de fuerza por el incumplimiento en el pago de la quincena, los trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay alcanzaron un acuerdo con la empresa y retomaron la actividad productiva.

El entendimiento se logró luego de gestiones entre delegados de planta, representantes sindicales y directivos.

Como parte del acuerdo, se confirmó que no se aplicarán descuentos por los días de paro y que el pago adeudado será completado entre mañana y pasado. La faena se reanudó de manera progresiva, normalizando la operación en uno de los principales establecimientos industriales de la ciudad, indicó el diario La Calle.

La medida de fuerza había sido definida previamente en asamblea por los operarios ante la falta de pago.