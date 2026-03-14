ATER prorrogó los vencimientos del Impuesto Automotor y anunció el pago en cinco cuotas

La medida solo implica una distribución del pago en más vencimientos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario

La Administradora Tributaria de Entre Ríos informó que se extendieron al 8 y 9 de abril los vencimientos correspondientes al Pago Único Anual y a la primera cuota del Impuesto Automotor 2026.

Además, destacó que, a través de un esfuerzo de la provincia, se implementará la modalidad de pago en cinco cuotas a lo largo del año, sin incrementos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

Desde el organismo anunciaron que el pago en cinco cuotas no representa un aumento en el monto anual por cada vehículo. La medida solo implica una distribución del pago en más vencimientos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario sin generar una carga adicional para los contribuyentes.

En lo que respecta a las nuevas fechas, estas operarán según el siguiente esquema de terminación del último número de la patente: las terminaciones 0 al 4 vencerán el 8 de abril, mientras que las terminaciones 5 al 9 lo harán el 9 de abril.

Para quienes opten por el pago en cuotas, el cronograma continuará según el calendario establecido: la segunda cuota vencerá el 15 y 18 de mayo; la tercera, el 15 y 16 de julio; la cuarta, el 15 y 16 de septiembre; y la quinta, el 17 y 18 de noviembre de 2026. De este modo, el calendario de pagos se extiende hasta noviembre, permitiendo organizar el cumplimiento de la obligación a lo largo del año.

Beneficios Vigentes

Durante el presente ejercicio fiscal se mantienen incentivos al cumplimiento. Se otorga un 15 por ciento de descuento por Buen Pagador para quienes hayan abonado en término cada una de las cuotas del período 2025; un 10 por ciento de descuento por Pago Anual para quienes cancelen la totalidad del impuesto en el primer vencimiento del calendario; y un 10 por ciento de descuento para vehículos cero kilómetros facturados en la provincia, aplicable durante el primer año fiscal conforme al régimen vigente. Estos beneficios son acumulables según corresponda.

Asimismo, continúan vigentes los beneficios previstos por la normativa para situaciones específicas, como los vehículos afectados a servicios de taxis y remises, las unidades híbridas o eléctricas y los casos contemplados para personas con discapacidad.

Fondo de Desarrollo y conservación vial

En el marco de la normativa vigente, entre el 20 y el 30 por ciento del Impuesto Automotor -según la valuación del vehículo- se destina al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, con asignación específica para financiar obras de construcción, mantenimiento y mejora de la red vial provincial.

Por otra parte, en abril también operarán los vencimientos correspondientes a la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano, previstos para los días 15 y 16 de abril, según terminación de partida.

Disponibilidad de Boletas

Desde ATER se informó además que las boletas correspondientes al período fiscal 2026 se encuentran en proceso de liquidación y comenzarán a estar disponibles para su descarga y pago durante los últimos días de marzo a través de los servicios en línea del organismo y el sitio web oficial.

Cabe recordar, que las boletas de los impuestos provinciales se emiten en formato digital, con acceso disponible las 24 horas. Los contribuyentes pueden adherir a la Boleta Digital desde el sitio web de ATER para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico.

Medios y formas de pago

Para el pago del impuesto, los contribuyentes cuentan con diversas alternativas. Pueden hacerlo de manera presencial en sucursales de Plus Pagos Servicios presentando únicamente DNI, número de partida, dominio o CUIT, sin necesidad de boleta impresa. También es posible abonar de forma online a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil, mediante Debin o tarjeta de débito; por Home Banking o cajeros automáticos de las redes Link y Banelco; mediante pagos electrónicos VEP, VPA o VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA; a través del botón de pago disponible en www.ater.gob.ar con tarjeta de débito o código QR desde billeteras virtuales; o mediante débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de débito.

Para consultas o asistencia, ATER dispone de distintos canales de atención: el teléfono 0810-888-2837 (de lunes a viernes de 8 a 13), el correo electrónico consultas@ater.gob.ar, el sitio web www.ater.gob.ar y las oficinas y receptorías distribuidas en toda la provincia.