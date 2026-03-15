Canapino ganó la final de la Clase 3 del Turismo Nacional

Canapino lideró la carrera de punta a punta y se quedó con la victoria.

Este domingo se disputaron las series y posteriormente la final correspondientes a la Clase 3 del Turismo Nacional. El escenario fue el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia, designado para la segunda fecha del campeonato que comenzó su temporada 2026 en Paraná.

En las series, Facundo Marques ganó la primera de las baterías luego de ocho minutos, 21 segundos y 808 milésimas de carrera. Aprovechó la sanción impuesta al poleman Leonel Pernía y lideró la carrera de punta a punta por delante de Julián Santero y Jeremías Olmedo. En esta serie, el crespense Joel Gassmann terminó sexto.

Sin embargo, la segunda batería fue más veloz. En esta se impuso Agustín Canapino luego de ocho minutos, 20 segundos y 12 milésimas de carrera. Por detrás, el de Arrecifes dejó a más de siete segundos a Facundo Chapur y Sebastián Gómez, con lo que estableció su candidatura en la lucha por la victoria.

Y en la tercera serie el vencedor fue Bautista Damiani. La suya fue la batería más lenta, ya que tardó ocho minutos, 25 segundos y 467 milésimas en obtener la victoria. Lo hizo por delante de Mauricio Lambiris y Facundo Ardusso. De esta manera, el orden de partida era Canapino, Marques y Damiani.

Una vez en la final, el Chevrolet del Titán de Arrecifes fue imbatible. El piloto dominó el circuito de 4.045 metros de extensión y nadie pudo más que hacerle sombra a lo largo de la final.

El segundo puesto fue para Mauricio Lambiris, que pese a que tuvo una mala largada y perdió el lugar con Facundo Chapur (quedó sexto momentáneamente) se recuperó y avanzó hasta el lugar de escolta.

En el tercer puesto, por otra parte, quedó Facundo Marques. El de Ford era escolta hasta los últimos instantes, momento en el que el uruguayo Lambiris lo relegó al tercer lugar. De todas maneras, cerró una buena competencia y se llevó una buena cantidad de puntos.

El crespense Joel Gassmann no pudo hacer gran cosa. Respecto al sábado, día en el que clasificó 21°, consiguió mejorar su rendimiento en la serie y luego acabó la carrera en el 14° lugar, a 29 segundos y 924 milésimas del vencedor. Tendrá que mejorar para aparecer entre los protagonistas.

La próxima carrera, tercera del calendario, se desarrollará el fin de semana de los días 4 y 5 de abril en el autódromo de Rosario, Santa Fe.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 2 (en Alta Gracia)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 34’3”579/1000.

2°) Mauricio Lambiris (Ford): a 985/1000.

3°) Facundo Marques (Ford): a 1”17/1000.

4°) Bautista Damiani (Volkswagen): a 3”497/1000.

5°) Julián Santero (Ford): a 6”711/1000.

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14°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 29”924/1000.