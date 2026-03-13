Rosario se prepara para recibir a Fito Páez con un concierto gratuito frente al Monumento

El músico rosarino Fito Páez brindará este domingo 15 de marzo un concierto gratuito frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, en un evento que reunirá a artistas locales y que espera convocar a una multitud en una de las celebraciones culturales más importantes del año en la ciudad.

En la ciudad que lo vio nacer, el artista ofrecerá un espectáculo especial tras su paso por escenarios internacionales, con un recorrido musical por distintas etapas de su carrera y sus canciones más emblemáticas.

El recital tendrá además un fuerte valor simbólico, ya que Páez no percibirá honorarios por la presentación, en un gesto de gratitud hacia Rosario. El montaje del evento estará financiado por sponsors y empresas privadas que acompañan la iniciativa.

El secretario de Cultura y Educación municipal, Federico Valentini, señaló que el artista vive con entusiasmo la previa del show y recomendó asistir con anticipación. “A Fito se lo nota muy feliz con lo que está pasando en la ciudad, está muy contento con este espectáculo. Les recomendamos a todos que vengan con tiempo”, indicó.

Valentini también destacó el gesto del músico en el marco de la denominada “Semana Páez”. “Fito, en el día de su cumpleaños, le hace un regalo a la ciudad. Este es un momento posible para hacerlo: después de un tiempo muy doloroso, Rosario puede volver a recibir espectáculos masivos con los vecinos disfrutando de lo público”, expresó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la jornada comenzará a las 18 con la apertura a cargo de Luisina Cali. A las 18.45 se presentará la banda rosarina Killer Burritos y a las 19.45 está previsto el inicio del show principal de Fito Páez.

Durante el evento se dispondrán baños, ambulancias, puestos médicos y puntos de hidratación para el público, además de un punto de información para asistir a los asistentes ante cualquier eventualidad.

La Municipalidad de Rosario también dispuso un operativo especial de tránsito y control en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera, donde habrá cortes y desvíos vehiculares.

El espectáculo cuenta con el acompañamiento de San Cristóbal Seguros, La Segunda Seguros, Black Room, Holiday Inn, Canut y Quilmes, junto a la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Fuente: Noticias Argentinas.