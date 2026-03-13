Abel Antivero de AGMER: “José Ángel Allende es un perrito faldero del Gobierno”

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, se plantó ante las declaraciones del titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, que reclamó un cambio en los regímenes especiales y que los docentes se jubilen a la misma edad que los trabajadores del escalafón general.

“Nosotros nos jubilamos a los 62. Entendemos que hay que discutir los regímenes especiales. El régimen especial se tocará en una discusión por sector con regímenes especiales que cada sector tenga. En el área nuestra, el único régimen especial es muy chiquito, que es el de salud mental. Está muy acotado. Pero los demás tributan 30 años y aportan 30 años y se jubilan con el 62 los varones de edad, como dice la ley. Y a los 58 la mujer. Pero yo me jubilo a los 62, y otros se jubilan a los 55 años. Si vamos a hacer un ajuste donde el ajuste lo haga la cocinera, el ordenanza y el otro sector nos mire desde arriba, nosotros no estamos dispuestos ni a sentarnos a discutir”, expresó Allende.

Consultado por el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Antivero dijo que lo invitaba al titular de UPCN a que “se pase del lado nuestro y defienda el régimen jubilatorio, y deje de ser vocero del Gobierno. Allende es un ´therian”, que se autopercibe perrito faldero de (el gobernador Rogelio) Frigerio. En la convocatoria que nos hace el Gobierno para anunciar la reforma previsional, en realidad termina dando letra al Gobierno, apoyando la reforma. Entendemos que le termina haciendo el juego al Gobierno, termina siendo un vocero. En ese sentido, decimos que para la próxima convocatoria en realidad se tendría que sentar al lado de (el ministro de Hacienda, Fabián) Boleas, o (del presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón) Bagnat; o de (el presidente del Consejo de Educación, Carlos) Cuenca, en vez de sentarse con con nosotros, del lado de los sindicatos”.

El dirigente docente sostuvo que “es parte del juego político. Allende le hace el juego al Gobierno, sectoriza, sectoriza la discusión, porque termina señalando a al sector docente, tal como lo hizo el Gobierno. En esto, no hay que ir muy lejos para analizar su actitud: ya fue funcional a la intervención de Iosper, fue funcional al aceptar los montos en negro para los empleados públicos, y por supuesto, era de esperar que actuara de esta manera en la reforma previsional”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

“Hemos argumentado por qué defendemos nuestro régimen especial, y en ese sentido, la gente tiene que saber que nosotros aportamos un poco más al sistema. Es fácil señalar, es fácil sectorizar, como lo viene haciendo Allende. No tenemos miedo a ningún debate. Estamos bien parados, y de ninguna manera vamos apoyar esta forma de resolver el déficit que intenta el Gobierno. El gobierno, en vez de ser funcional al Gobierno nacional, debería buscar con creatividad una solución. No lo hace, y termina siendo funcional a la política nacional económica”, sostuvo.