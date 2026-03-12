El Museo Serrano organiza una visita guiada sobre el rol de las mujeres en la cultura chaná

En el marco de la agenda programada por el Mes de las Mujeres, se llevará a cabo una actividad especial denominada "Guardianas de memorias" este viernes 13 de marzo a las 19. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Museo Provincial de Antropología y Ciencias Naturales Antonio Serrano, ubicado en calle Carlos Gardel 62 de la ciudad de Paraná. La jornada consistirá en una visita guiada que estará bajo la conducción de Evangelina Jaime, referente y descendiente del pueblo chaná, encargada de visibilizar y poner en valor el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la transmisión de los saberes ancestrales y la identidad cultural de esta comunidad originaria que habitó y habita las tierras de la provincia.

La propuesta busca profundizar en la historia local desde una perspectiva de género y pertenencia étnica, a través del contacto con relatos y testimonios que sobrevivieron a través de las generaciones. Jaime compartirá conocimientos específicos sobre las prácticas cotidianas, los ritos y el liderazgo silencioso que las mujeres chaná sostuvieron para que su lengua y sus tradiciones no se perdieran con el paso de los siglos.

La actividad será libre y gratuita.