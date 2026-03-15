El Cuarto Soda revivió a Soda Stereo en Paraná y el Teatro cantó de pie

La cita era a las 21, pero el ritual comenzó apenas 13 minutos después, cuando las primeras notas de Juegos de Seducción irrumpieron en la sala mayor del Teatro 3 de Febrero en Paraná, iniciando un viaje por el repertorio de Soda Stereo.

El arranque del recital marcó un pulso directo. A Juegos de Seducción le siguió Tele-Ka, y luego Telarañas, consolidando un comienzo intenso. El bloque inicial continuó con Signos y Sobredosis de TV, momento en el que el líder de la banda, Brian Tolenti, bromeó con el público al señalar que la “sobredosis” de estos tiempos parecía ser de celulares, en referencia a los teléfonos levantados registrando el show.

El recorrido continuó con Danza rota y Cuando pase el temblor, uno de los clásicos más coreados de la noche. Luego llegó un cambio de clima con Secuencia inicial, del disco Dynamo, que aportó un momento más introspectivo dentro del recital.

Más adelante sonaron Corazón delator y, antes de dar paso a otro de los grandes himnos del grupo, Tolenti lanzó una frase que despertó aplausos: “Estamos en Paraná, una gran ciudad de la furia”. Así llegó En la ciudad de la furia, seguida por Persiana americana, dos momentos de fuerte conexión con el público.

Hacia el final del show apareció un guiño al primer período de la banda con Vitaminas, que devolvió el espíritu ochentoso a la sala. Pero todavía quedaba un último capítulo.

Tras el pedido de bis, Tolenti propuso un trato con el público: tocarían una canción o tres si todos se ponían de pie para cerrar bailando. La platea aceptó el desafío y el final se transformó en una celebración colectiva. En la despedida sonaron Prófugos, Nada personal y De música ligera, tres himnos que terminaron de convertir el teatro en un gran coro.

Por momentos bastaba cerrar los ojos para que la escena pareciera trasladar al público a otro tiempo: el de los grandes conciertos de Soda Stereo, ahora recreados en Paraná por El Cuarto Soda.

Durante casi dos horas de concierto, el Teatro 3 de Febrero reunió a un público de edades diversas: seguidores que vivieron el auge de Soda Stereo en los años 80 y 90 junto a jóvenes y adolescentes que crecieron escuchando esas canciones en sus hogares. El paso por Paraná formó parte de una breve gira regional: el grupo se había presentado la noche anterior en Santa Fe y este domingo continuará su recorrido en el Teatro Odeón.

Décadas después, las canciones del trío formado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti siguen convocando a nuevas generaciones. Y en Paraná, por un par de horas, volvieron a sonar como si el tiempo no hubiera pasado.

Con el público de pie, El Cuarto Soda se despidió de Paraná.

La banda

El Cuarto Soda nació para recrear en vivo la obra del trío que marcó a varias generaciones del rock latinoamericano, Soda Stereo. Su repertorio recorre las distintas etapas del grupo integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, desde los primeros años de los 80 hasta su etapa más experimental.

El nombre del proyecto hace alusión a ser ese “cuarto integrante” que permite volver a escuchar los clásicos en directo. Con una puesta que recrea sonido, estética y energía, la banda recorre teatros y salas de distintos puntos del país y Latinoamérica, interpretando canciones que siguen formando parte del cancionero del rock en español.

El líder, Brian Tolenti, no solo asume la voz y la guitarra, hasta su silueta recuerda a Gustavo Cerati, completando la sensación de estar frente a Soda Stereo. Lo acompañan Gabriel Muscio (batería), Diego Sánchez (bajo) y Gonzalo Lorenzo (teclados), músicos que sostienen un espectáculo pensado tanto para quienes vivieron el auge de la banda en los 80 y 90, como para nuevas generaciones que descubrieron esas canciones con el paso del tiempo.