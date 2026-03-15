Tomás Vitar se quedó con la victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional

Este domingo se desarrollaron series y final correspondientes a la segunda fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. El escenario fue el autódromo Oscar Cabalén, en donde los pilotos salieron a buscar el mejor resultado posible para prenderse en la lucha por los primeros lugares.

En ese marco, Exequiel Bastidas llegó como poleman a esta jornada, pero no pudo sostenerlo en la primera serie. El ganador fue Tomás Vitar, que superó al paranaense en el primer giro de esta batería y luego acabó venciendo en la serie más rápida. Esta batería tardó ocho minutos, 35 segundos y 762 milésimas en finalizar sus cinco vueltas.

La segunda serie más veloz fue la que tuvo como ganador a Felipe Martini, quien se impuso a Pedro Grippo y Juan Canela para quedarse con la victoria. Para su triunfo requirió de ocho minutos, 39 segundos y 949 milésimas.

En la batería restante, la segunda dentro del orden en el que se produjeron, el ganador fue Valentino Quattrocchi. Necesitó de 10 minutos, cinco segundos y 397 milésimas para quedarse con la victoria por delante de Francisco Coltrinari y Renzo Blotta. De esta manera, Vitar, Martini y Quattrocchi lideraron la final.

En la carrera el que se impuso fue Vitar. El piloto de Nissan aguantó el primer puesto de punta a punta y miró por el retrovisor la entretenida pelea entre Felipe Martini y Pedro Grippo por el lugar de escolta. Sin embargo, Ninguno de los dos alcanzó el puesto de escolta.

Es que por detrás venían Nicolás Posco y Francisco Coltrinari, que acabaron siendo segundo y tercero en el resultado final. Vitar completó la carrera luego de 29 minutos, 43 segundos y 153 milésimas, seguido por Posco a 459 milésimas y Coltrinari, a tres segundos y 126 milésimas.

El paranaense Exequiel Bastidas no se llevó el premio que esperaba luego de la gran clasificación del sábado, pero acabó en un respetable quinto lugar.

La próxima final de la temporada reunirá a los pilotos de la categoría el fin de semana del 4 y 5 de abril, en el autódromo de Rosario.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 2 (en Alta Gracia)

1°) Tomás Vitar (Nissan): 29’43”153/1000.

2°) Nicolás Posco (Ford): a 459/1000.

3°) Francisco Coltrinari (Peugeot): a 3”126/1000.

4°) Pedro Grippo (Toyota): a 3”423/1000.

5°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 3”699/1000.