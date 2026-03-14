Patronato perdió con claridad y se hunde en la tabla

Juan Barinaga (foto) no tuvo socios en el primer tiempo y el "Patrón" no tuvo juego.

Por la quinta fecha de la Zona B en la Primera Nacional, este sábado Patronato visitó a Quilmes. El partido se desarrolló en el estadio Centenario de la localidad bonaerense y contó con el arbitraje de Juan Loustau.

El valor de la efectividad

El Cervecero, que tuvo el debut de Leandro Gracián como entrenador, comenzó con más intensidad y para esto fue importante Agustín Lavezzi. El atacante generó la primera ocasión con un desborde y centro que acabó en un flojo cabezazo de Alexis Domínguez. El Patrón tuvo que aguantar durante los primeros minutos de juego.

En un rechazo de Franco Meritello que encontró el buen cabezazo hacia delante de Ulises Vera, Lavezzi sorprendió a espaldas de su marcador en el borde del área. El atacante remató con potencia y su disparo rozó en el travesaño e ingresó para el 1-0 parcial a los 12 minutos de juego. Primer gol del Cervecero en el campeonato.

El gol fue un shock para el Patrón, mientras que Quilmes lo tomó como un envión anímico que le permitió dominar los siguientes minutos de juego. Lejos del arco de Gonzalo Marinelli, el equipo de Forestello tuvo dificultades para generar peligro.

La primera ocasión para el visitante llegó con la fórmula típica esperable para su disposición. Balón largo por la banda izquierda, centro de Agustín Araujo desde esa punta y cabezazo de Franco Soldano. Esta vez, el remate del atacante fue débil y no tuvo dirección hacia el arco, por lo que Marinelli controló sin problemas.

Después de un tiro libre a favor que el Patrón no pudo aprovechar, Quilmes llegó al segundo gol. El balón largo de Marinelli dio un pique y llegó al área, a la posición de Lavezzi. El atacante bajó la pelota de cabeza hacia la izquierda para el remate de derecha de Alexis Domínguez que se clavó contra el poste izquierdo pese a la estirada de Sosa. A los 35 minutos, 2-0 ganaba el local.

Escaso de ideas

Patronato salió mejor en el segundo tiempo y tuvo su primera chance sobre los cinco minutos con un despeje que quedó en la posición de Juan Barinaga. El mediocampista sacó el remate de larga distancia, pero su zurdazo se fue desviado por el costado izquierdo del arco. Hasta ahí, el dominio de pelota había sido todo del Patrón.

Un error compartido entre Fernando Evangelista y Alan Sosa en el cierre le permitió la primera chance del complemento al local. Lavezzi se escapó por derecha con pelota dominada y sin marca. Una vez dentro del área intentó un remate cruzado desde la derecha que el arquero despejó hacia un costado para evitar el tercer tanto.

En un contragolpe tuvo el tercero el Cervecero luego de un desborde de Martín Vallejos por derecha que derivó en un centro para el cabezazo de Domínguez. El centrodelantero remató directamente afuera, pero fue otro aviso para el Rojinegro.

Y terminó pegando el local. Fue a los 28 minutos en un contragolpe salido de un tiro libre a favor del Patrón. Un flojo centro de Federico Bravo inició la respuesta por el costado derecho con la conducción de José Barreto y un dos contra uno muy marcado. Llegando al área, el atacante surgido del Patrón pasó hacia el medio para Ramiro Martínez, que colocó el balón de derecha en el ángulo superior izquierdo para el 3-0 parcial.

A los 31 tuvo su chance Renzo Reynaga, luego de un buen avance por derecha y centro que lo habilitó al borde del área chica. Su remate de cabeza se fue por encima del travesaño: aplicó una potencia innecesaria, cuando le hubiera bastado con desviarla. No le salió una al visitante.

Luego se lo perdió Alejo Miró, que aprovechó un muy buen cabezazo de Reynaga en tres cuartos de cancha para emprender su carrera por la izquierda. El mediocampista quedó mano a mano con Marinelli, pero su definición que intentó colarse por el costado derecho dio en la parte externa de la red.

Patronato tuvo otra llegada tras un desborde por el costado izquierdo. Reynaga ganó la pelota por la banda y avanzó al mano a mano con Marinelli, pero su definición de zurda recorrió toda el área chica sin dirección al arco. El Patrón acumuló chances para el descuento sin éxito.

Sobre el final del encuentro, un excelente centro de Araujo desde el costado izquierdo esta vez fue bien conectado por Reynaga, que cabeceó con potencia, pero se encontró con una enorme atajada de Marinelli, que detuvo el remate con su mano izquierda. Los instantes finales fueron del Patrón, que se encontró con su propia ineficacia.

La última fue para Patronato también con una volea de Reynaga tras un tiro de esquina ejecutado por Miró desde el costado izquierdo. El remate del atacante encontró una nueva atajada de Marinelli que sentenció el resultado: fue 3-0.

Quilmes goleó y llegó a cuatro puntos; el Patrón perdió por primera vez como visitante y suma dos unidades. En la próxima fecha el Patrón recibirá a Colegiales el domingo 22, desde las 16; mientras que al Cervecero le tocará visitar a Almagro, el sábado 21 desde las 16.

-SÍNTESIS-

Quilmes 3-0 Patronato.



Goles:

12’PT: Agustín Lavezzi.

35’ST: Alexis Domínguez.

28’ST: Ramiro Martínez.



Formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomas Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Ramiro Luna, Ulises Vera; Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez.

DT: Leandro Gracián.



Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Agustín Araujo; Franco Soldano y Hernán Rivero.

DT: Rubén Forestello.



Cambios:

ET: ingresó Maximiliano Rueda por Juan Salas (PAT).

ET: ingresó Alejo Miró por Facundo Heredia (PAT).

12’ST: ingresó Valentín Pereyra por Juan Barinaga (PAT).

12’ST: ingresó Renzo Reynaga por Hernán Rivero (PAT).

21’ST: ingresó José Barreto por Alexis Domínguez (QUI).

21’ST: ingresó Juan Yangali por Ramiro Luna (QUI).

32’ST: ingresó Pedro Paredes por Ramiro Martínez (QUI).

32’ST: ingresó Axel Batista por Agustín Bolívar (QUI).

38’ST: ingresó Mauro Fernández por Ulises Vera (QUI).



Amonestados:

15’PT: Juan Salas (PAT).

26’PT: Thomas Ortega (QUI).

30’PT: Agustín Bolívar (QUI).

24’ST: Ariel Kippes (QUI).

26’ST: Ulises Vera (QUI).

28’ST: Ramiro Martínez (QUI).

34’ST: Federico Bravo (PAT).



Árbitro: Juan Loustau.



Estadio: Centenario.