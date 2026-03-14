Pescadores denuncian que Prefectura les impide trabajar y amenaza con quitarles sus redes

Los trabajadores cuestionaron la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos, asegurando que no se trató de una fiscalización de rutina. (Foto: archivo)

Pescadores de la zona de Paraná manifestaron su profunda preocupación y malestar ante una serie de operativos de Prefectura Naval Argentina que, según denuncian, les impide realizar su labor diaria.

En diálogo con Canal 9 Litoral, Flavio “Yeye” Enriquez uno de los pescadores afectados relató la sorpresiva situación: “De la noche a la mañana aparece Prefectura en el medio de la “cancha “y nos dicen de que no podemos tirar; y si llegamos a tirar de vuelta nos iban a sacar las mallas”. El trabajador destacó que estas herramientas son costosas y fundamentales para su subsistencia: “La herramienta de trabajo no baja de 500.000 pesos, es mucha plata en estos momentos para nosotros”.

Los trabajadores cuestionaron la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos, asegurando que no se trató de una fiscalización de rutina sobre licencias o dimensiones de las redes. “Si hubieran venido y nos hubieran pedido un carnet de pesca o a medirnos las mallas, nada de eso, directamente nos dijeron que no podíamos tirar lances”, reclamó.

Gestiones en Casa de Gobierno y crisis económica

Ante la imposibilidad de trabajar, un grupo de pescadores se movilizó para buscar respuestas. “Fuimos a Casa de Gobierno porque depende más de Gobierno que ir a Prefectura directamente. Nos dijeron que se iban a encargar del problema y gracias a Dios por lo menos ya podemos seguir trabajando”, explicaron, aunque mantienen el estado de alerta.

La problemática se da en un contexto de fuerte crisis económica para el sector, donde el rinde del río ha bajado y los costos operativos se han disparado. “La economía está mal, muy mal. Estamos peleando con dos o tres pescaditos en el día para poder sustentar a la familia. Encima la nafta se nos disparó, tenemos muchos problemas”, señaló.

Finalmente, los pescadores instaron a las autoridades a enfocar los controles donde realmente ocurre la pesca ilegal a gran escala. “Si quieren cuidar el recurso, hay otros lugares donde sabe Prefectura y el Gobierno mismo que está la depredación, y no acá justamente en Paraná donde vendemos pescado al público”, concluyeron.