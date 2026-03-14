Cultura de la provincia presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y sus propuestas itinerantes

La Secretaría de Cultura de la Provincia presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte.

La Secretaría de Cultura de la provincia presentó este viernes en una nueva reunión del Consejo Provincial de Cultura, los Encuentros Entrerrianos de Arte. Participaron más de 50 funcionarios, gestores y trabajadores del sector, de distintas localidades.

El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, estuvo presente y valoró “el trabajo conjunto para seguir construyendo una cultura entrerriana descentralizada, con identidad y acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia”.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, brindó detalles de los encuentros entrerrianos de arte que durante 2025 tuvieron la participación de más de 250 artistas de la provincia. Este año, informó, se realizarán en Maciá (Muralismo), La Paz (Artes Visuales), Gualeguay (Teatro), Gualeguaychú (Música) y Paraná (Danza). “Son espacios de encuentro, capacitación y construcción verdaderamente federal, organizados en conjunto con cada localidad que es sede”, sostuvo.

Participación

La directora de Cultura de Federación, Claudia Quirós, afirmó que el Consejo Provincial, compuesto por las áreas de cultura de cada localidad entrerriana, “es un espacio necesario para compartir propuestas y conocer la realidad de otros lugares de la provincia”.

La directora de Cultura de Victoria, Fabiana Manasalli, remarcó: “Hemos tenido siempre la grata respuesta desde la Secretaría de Cultura y consideramos muy importantes estas reuniones”.

El secretario de Cultura y Turismo de Comuna Laguna del Pescado, Marcelo Soccetti, concluyó: “Para una localidad tan chica es una gran experiencia participar de este espacio”.

Sobre los Encuentros Entrerrianos de Arte

El objetivo es generar vínculos entre los artistas y la comunidad, promover en el territorio instancias de formación y visibilizar la riqueza cultural de Entre Ríos. La propuesta forma parte de la política del gobernador Rogelio Frigerio de federalizar la actividad cultural, promoviendo programas itinerantes en toda la provincia y consolidando a los Encuentros Entrerrianos como uno de los ejes centrales de esa estrategia. Próximamente se lanzarán las correspondientes convocatorias.