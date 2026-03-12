Barriletes organiza la sexta edición del Festival Callejero por la Memoria

La Asociación Civil Barriletes llevará a cabo la sexta edición de su tradicional Festival Callejero por la Memoria, una propuesta que se desarrollará entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo en su sede ubicada en calle Courreges 418 de la ciudad de la capital entrerriana. El festival se suma a la agenda de actividades impulsada por la Multisectorial por los Derechos Humanos de Paraná en un año significativo, al cumplirse 50 años del último golpe de estado cívico militar. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (Feicac 2025) y el Consejo Provincial de Teatro Independiente (Contier).

La apertura del cronograma tendrá lugar el viernes 20 a las 21 con la presentación de la obra teatral "Como un león", a cargo del actor Gustavo Bendersky y la Compañía Orillera de Teatro. Se trata de una versión libre del cuento del escritor desaparecido Heraldo Conti, la cual relata las vivencias de Tarumba, un niño que se enfrenta a la realidad de las viviendas precarias, la falta de insumos básicos y las dificultades propias de contextos de vulnerabilidad social. A través de esta pieza se busca poner en relieve las problemáticas de las infancias actuales y el acecho de un mundo adulto hostil.

Durante el sábado 21, las actividades comenzarán a las 18 con la muestra fotográfica titulada "Mujeres, tierra, maternidad", organizada por el Comité Entrerriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino en coincidencia con la Semana contra el Apartheid Israelí. Las imágenes, capturadas por acompañantes ecuménicos, retratarán la resiliencia de mujeres que enfrentan la ocupación territorial. Posteriormente, a las 20 y con la facilitación del Cine Club Musidora, se proyectará el documental Resistenza, dirigido por Mónica Simoncini y Omar Neri. Este film aborda las historias del exilio argentino en Roma y cuenta con la participación de figuras como Fernando Birri y León Gieco, donde muestra el desplazamiento forzado y la preservación de la identidad fuera del país durante la dictadura.

La jornada de cierre, prevista para el domingo 22 a partir de las 18, concentrará propuestas de carácter participativo y musical en la zona de calle Courreges. El Taller de Cerámica Memby coordinará la actividad Barro y Memoria, una invitación abierta para intervenir pequeños pañuelos de cerámica que luego serán entregados durante la movilización del 24 de marzo. En simultáneo, se realizará la presentación de los raperos locales Esteban RL y Nazareno Moreno, quienes darán a conocer su nuevo álbum titulado 13, producido por Aitor Arramberry.

La entrada será libre y gratuita.