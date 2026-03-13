Avanza la instalación de luminarias de tecnología Led en Colón

La Municipalidad de Colón, a través del Área de Electrotecnia, continúa ejecutando obras de mejora en la infraestructura urbana con la colocación de nuevas columnas de alumbrado público sobre calle Alberdi, en el marco del plan de modernización del sistema lumínico de la ciudad.

Los trabajos contemplan la instalación de 44 columnas con luminarias LED de 100 watts, a razón de cuatro por cuadra, como parte de una planificación integral que acompaña el Plan de Pavimentación Municipal y mejora de calles asfaltadas con tecnología más eficiente, segura y sustentable.

La obra avanza actualmente con la colocación de las columnas y forma parte de una política sostenida de inversión en infraestructura, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la seguridad vial y optimizar el uso de la energía en la vía pública.

Un plan integral para acompañar la pavimentación

El encargado del área de Electrotecnia, Ezequiel Dithurbide, explicó que la colocación de estas nuevas columnas responde a una planificación del alumbrado público vinculada al avance de las obras de pavimentación. En ese sentido, cada calle asfaltada es acompañada con iluminación LED, buscando consolidar mejoras integrales en el espacio urbano.

La intervención en calle Alberdi permite seguir dando continuidad a una línea de trabajo que no solo mejora la transitabilidad, sino también las condiciones de circulación y visibilidad para vecinos y conductores.

Más iluminación, más eficiencia y más seguridad

Las luminarias LED de 100 watts permiten una mejor calidad lumínica, mayor eficiencia energética y menor costo de mantenimiento, además de reforzar la seguridad en la vía pública.

El recambio y ampliación del alumbrado constituye una herramienta clave para construir una ciudad más segura, ordenada y preparada para acompañar su crecimiento urbano.

Continuidad del programa LED en la ciudad

La obra en calle Alberdi se suma al plan de renovación que durante 2025 permitió instalar más de 250 luminarias LED en distintos puntos de Colón. Con esta nueva etapa, la Municipalidad continúa ampliando la cobertura del sistema y consolidando una red de alumbrado más moderna y eficiente.

Según se indicó, los trabajos ya comenzaron con la colocación de las columnas y se prevé que el sistema quede finalizado en aproximadamente un mes.