Karina Milei duplicó el presupuesto para viáticos y pasajes de su secretaría en un año

La inflación entre enero de 2025 y enero de 2026 fue del 32%, pero los recursos destinados a viáticos y pasajes de la Presidencia subieron un 92%. En lo que va del año, la Secretaría que dirige Karina Milei destinó $ 320 millones a este rubro, casi la mitad de todo lo que se gastó en los últimos doce meses de la anterior gestión. Para este año, aún sin actualizaciones presupuestarias, tiene $ 4.111 millones disponibles, $ 1.976 millones más que en 2025 y $ 3.283 millones más que en 2023. El Ministerio del Interior es el gran perdedor en la asignación de recursos para viáticos.

“No le sacamos un peso al Estado”, manifestó Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en una entrevista en América 24 cuando fue consultado sobre el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial que llevaba a la comitiva para participar en la “Argentina Week” en Nueva York. Cierta o no –y en qué medida lo es– esa afirmación, lo que sí es cierto es que, con una inflación que de enero de 2025 a enero de 2026 fue del 32,4% (según el Indec), en el mismo periodo de tiempo el presupuesto para viáticos y pasajes de la Secretaría de Presidencia –la que, según el funcionario, invitó a su compañera a viajar– se incrementó en un 92,5%. En el rubro el dinero habilitado para gastar este año pasó de los $ 2.135 millones en 2025 a los $ 4.111 millones actuales. Esa es la información que figura en los datos abiertos publicados por el mismo Gobierno y, si se hace la comparación desde el inicio de la actual gestión, el dinero asignado al pago de viáticos y pasajes –solamente de esta oficina– aumentó un 472% (en 2023 se gastaron efectivamente $ 719 millones). En total, en lo que va de este año, destinó $ 320 millones a ese fin.

La Secretaría de Presidencia inició 2024 con un total de $ 799 millones para sus comitivas ($ 112 millones más de los que se gastaron en 2023), pero terminó el año con un presupuesto en viáticos y pasajes que ascendía a los $ 2.215 millones.

El 2025 empezó con un total de $ 1.433 millones presupuestados, un monto que se actualizó con el transcurso de los meses. Para el final del ejercicio la Secretaría había destinado unos $ 500 millones más de lo estipulado: $ 1.956 millones de los $ 2.135 millones previstos. En 2026 ese número escaló al señalado más arriba: $ 4.111 millones.

Para el ejercicio de este año el aparato estatal en su conjunto tiene un total de $ 125.655 millones para destinar al pago del rubro “viáticos y pasajes”. De ese número, que incluye a todas las oficinas del Ejecutivo, pero también a ambas cámaras del Congreso, ya se devengaron $ 11.275 millones. En el marco de las sesiones extraordinarias la Cámara de Diputados ya devengó $ 2.519 millones y la de Senadores $ 1.307 millones: entre ambas representan un 66% de los gastos.

El Ministerio del Interior, el más perjudicado

Los montos asignados para viáticos y pasajes también pueden ser una radiografía de las áreas a las que la gestión de Javier Milei decide prestarles más atención. El Ministerio del Interior lideraba el ranking de recursos para viáticos en 2023, con un total de $ 9.683 millones. En 2026 ese presupuesto se redujo a $ 156 millones, con lo que la cartera bajó al puesto 71 de todos los organismos del Estado en lo que se refiere a recursos destinados a las comitivas de viaje. Por encima incluso de este organismo que se ocupa de la relación con las provincias está la Secretaría de Inteligencia de Estado, con $ 188 millones consignados.

En el primer puesto está ahora la Gendarmería, con un total de $ 15.116 millones. Le siguen Prefectura Naval, con $ 8.789 millones; la Cámara de Diputados, con $ 8.557 millones; la Fuerza Aérea, con $ 7.125 millones; y la Policía Federal, con $ 6.230 millones. Para fines de 2023 lideraban la lista de recursos para viáticos el Ministerio del Interior, Gendarmería (con $ 5.702 millones), Vialidad Nacional (con $ 4.109 millones), Prefectura Naval (con $ 2.963 millones) y la Dirección Nacional de Migraciones (con $ 2.348 millones).

Como ya se dijo, la oficina que dirige Diego Santilli fue la que más perdió en la asignación de recursos para pasajes: ahora tiene un 1,6% de lo que se le había habilitado a gastar en 2023. En total su presupuesto anual equivale a la mitad de lo que, en dos meses y medio, lleva usados la Secretaría de Presidencia.

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