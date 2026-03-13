La Hendija invita a peñistas a acompañar la nueva etapa del Centro Cultural

El histórico espacio cultural de Paraná lanzó una convocatoria a formar parte de su comunidad de peñistas. Con un aporte mensual accesible, quienes se sumen como donantes podrán contribuir a las mejoras y acondicionamiento de los espacios del Centro Cultural. Además, podrán acceder a beneficios y a participar activamente de la vida de La Hendija.

La Fundación La Hendija reabrió recientemente el Centro Cultural, ubicado en Gualeguaychú 171 de Paraná. El nuevo plan de reformas y gestión de proyectos necesita de la colaboración de quienes puedan realizar un pequeño aporte y, así, disfrutar de sus espacios con obras, exposiciones de arte, talleres, conferencias y proyección de audiovisuales. Para eso se invita a quienes deseen colaborar como peñistas suscribirse a través de la plataforma Donar Online con un aporte módico que servirá para terminar de acondicionar las salas, la galería, las aulas taller y, próximamente, de un estudio de audio y streaming. Los donantes tendrán contrapartes y podrán acceder a beneficios como descuentos en talleres, obras y espectáculos que se realicen en el Centro Cultural.

Nueva etapa

A principios de 2024 se conformó en el Centro Cultural de la Fundación La Hendija un nuevo grupo de gestión. La propuesta desde entonces ha sido refaccionar y reacondicionar el espacio para generar proyectos y obras de carácter independiente y autogestivo, continuando la impronta con la cual nació este espacio hace casi 37 años en la capital entrerriana. Con este espíritu se apunta a fortalecer la producción y ampliar los públicos que han tenido en La Hendija un lugar para la diversidad de voces, expresiones y propuestas de nuestra cultura.

“Hemos dado grandes pasos y queremos seguir creciendo de forma sustentable, al tiempo de invitar a sumarse a distintas audiencias y gestores para crear nuevas experiencias en este espacio. Y en esta modalidad que experimentamos en algún momento, queremos construir una red de peñistas que tengan el deseo de disfrutar del teatro, de ver cine, deleitarse con las exposiciones en la galería de arte. También contar con la posibilidad de participar en los talleres y pronto con un estudio de audio y streaming”, comentaron desde la organización.

Peña on line

¿Cómo ser peñista? Los aportantes pueden suscribirse a la comunidad de peñistas a la cuenta de Fundación La Hendija en la plataforma Donar Online, a través de la cual podrán optar por realizar un aporte mensual fijo a flexible a cada realidad. Se pueden optar por distintos medios de pago. También acreditar desde distintos puntos del país e inclusive desde el exterior. Donar Online es un sitio especializado que brinda en toda América Latina su servicio a través de su plataforma para que organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro puedan reciban donaciones en línea de manera segura, fácil y rápida.

La propuesta de la Peña de La Hendija se integra con beneficios y contrapartes que el grupo de gestión preparará para la comunidad. De este modo, con un pequeño aporte, cada peñista podrá acceder a beneficios, obsequios y participar de sorteos.

“Colaborá con el Centro Cultural La Hendija. Con tu aporte como peñista podrás tener descuentos en obras teatrales, bonificaciones en talleres, productos y servicios de gente amiga. También sortearemos entradas gratis y habrá sorpresas”, adelantaron desde el grupo de gestión.