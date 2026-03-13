La Liga de Intendentes del PJ se reunió en Maciá y eligió a Adrián Fuertes como presidente

En el encuentro de intendentes del PJ, eligieron al intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, como presidente.

La Liga de Intendentes del PJ se reunió en Maciá y definió nuevas autoridades. La presidencia quedó a cargo del intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, acompañado por una mesa de conducción integradas por Rosario Romero (Paraná) José Lauritto (Concepción del Uruguay), Adriana Meza Torres (Los Cosquistadores), Isa Castagnino (Victoria) y Julio Pintos (Pueblo Liebig).

Además, se consensuó que Damián Arévalo (Feliciano) y Gustavo Bastián (San José) se sumen a la tarea en el vínculo con las autoridades partidarias.

La reunión se llevó a cabo en la capital de la miel, donde el intendente Adrián Müller y el senador Juan Diego Conti fueron los anfitriones.

“Entre los temas tratados, se abordó la disminución de los aportes de la coparticipación nacional y provincial; las reformas a la ley previsional, el endeudamiento tomado por el gobierno provincial, los fondos de libre disponibilidad enviados por el Gobierno nacional a la provincia y la no transferencia a los municipios y la necesidad de transparentar el envío por parte de la Provincia de fondos para atender contingencias de índole social”, informaron.

En otro punto de la reunión, acordaron “apoyar la constitución de una liga de concejales del PJ que trabaje mancomunadamente con municipios y comunas”.

“Hemos decidido una dinámica de trabajo sinérgica entre los bloques legislativos, tanto de Senadores como Diputados y la Liga ampliada también con comunas y juntas de gobierno para hacer una masa crítica de trabajo, de opinión, de formulación de de propuestas y todo con la participación del consejo provincial del partido justicialista”, indicó Fuertes al término del encuentro.

“Tenemos el desafío de gobernar en una economía complicada, donde al caerse el consumo de los argentinos, lo que se está viendo es una caída de la coparticipación lo que impacta directamente sobre todo en aquellos pequeños municipios que no tienen una recaudación propia y desde la Liga vamos a representar, gestionar, dialogar y sentarnos con las autoridades para mejorar las condiciones, ya que somos los intendentes, la primer ventanilla de reclamo de todas las sociedades”, concluyó el intendente de Villaguay.

Además, definieron que las siguientes reuniones se llevarán a cabo en abril en Hernández y Concepción del Uruguay. Estuvieron presentes el presidente del bloque del PJ del senado, Marcelo Berthet, concejales y presidentes de Comunas del Departamento Tala.