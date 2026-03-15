“Lo que más bronca me da es el tener mala suerte”, dijo Colapinto

Este domingo por la madrugada, Franco Colapinto protagonizó una muy buena carrera en el Gran Premio de China, por la segunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. Aunque el 10° lugar le permitió sumar su primer punto desde la llegada a Alpine, el argentino se recriminó no haber podido obtener algo más.

“Lo que más bronca me da es el tener mala suerte”, comenzó diciendo y continuó: “Cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Sentí que hice una de las mejores carreras, empujando todas las vueltas, haciendo lo que podía, alargando con una goma más dura y avanzando un montón, quedando atrás de pie en las primeras vueltas. Todo para que después se vaya todo ¿no?”.

Aunque lo último pareció ser una referencia respecto a lo ocurrido con Esteban Ocon luego de la salida de boxes, Colapinto aclaró no estar molesto por eso. “Me pidió perdón, está todo bien, pero… Tuve muchísimo graining* en el último stint**, tenía muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso atrás y perdí muchos puntos de carga. Tuve mucha mala suerte”, lamentó.

“Estoy con bronca, no por el toque con Esteban (Ocon). No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, sintetizó. Esto último puede tomarse como una referencia al auto de Carlos Sainz, al que le restó tiempo durante las últimas vueltas, pero nunca pudo atacarlo para saltar al noveno lugar.

Sobre la conclusión de la carrera, tomó como algo positivo haber sumado puntos y haber dejado todo de sí sobre la pista. “Cuando lo das todo y no salen las cosas, te da más bronca ¿no? Con Carlos (Sainz) me quedé bastante enojado porque me ganó acá. Tenía unas ganas de pasarlo y por tirarme en cualquier lado iba a ser un desastre. Me contuve y no me le tiré, quedé ahí décimo. Por suerte no hice macanas”.

Para finalizar, valoró haber estado cerca de su compañero de equipo, Pierre Gasly (el francés terminó sexto) y espera poder repetir la performance en Suzuka, Japón. “Vamos con todo a Japón (…) Ojalá que con el auto en mejores condiciones pueda estar más cerca de Pierre (Gasly), de todos”, anheló el argentino.

*Graining: forma de desgaste irregular en los neumáticos durante una competición. La goma desprendida de los neumáticos vuelve a pegarse en otras partes del mismo y genera irregularidades en su adherencia.

**Stint: en la Fórmula 1 es el período en el que un auto sostiene el uso de los mismos neumáticos. En el caso de Colapinto en esta competencia, realizó dos stints: uno con neumáticos duros y otro con medios.