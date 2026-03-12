Felino Rabioso Cultural continúa con su ciclo de cine dominical

El espacio cultural Felino Rabioso (ex Gato Negro), ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo una nueva función de su ciclo de cine de los domingos este 15 de marzo a las 19. En esta oportunidad, el lugar presentará la película La Cinta Blanca, dirigida por el realizador Michael Haneke y estrenada en el año 2009.

La película se sitúa en Eichwald, una pequeña aldea protestante del norte de Alemania, en los meses previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. La historia se desarrolla en formato blanco y negro y el relato va describiendo la vida cotidiana de una comunidad atravesada por la represión económica, las humillaciones y una estructura familiar rígidamente autoritaria. La trama se desencadena a partir de una serie de eventos violentos y misteriosos que comienzan a aterrorizar a los aldeanos, como accidentes, incendios nocturnos y agresiones a niños que la policía local no logra esclarecer.

El guion profundiza en el sistema educativo y religioso de la época, personificado en la figura del párroco local, quien obliga a sus hijos a portar cintas blancas como símbolo de una inocencia impuesta a través del castigo físico y la humillación. El filme funciona como una radiografía de los síntomas patológicos de una sociedad enferma, sugiriendo que la educación represiva y el clima de opresión fueron el caldo de cultivo necesario para los totalitarismos que surgirían en Europa años más tarde.

El espacio ofrecerá además la posibilidad de acompañar la proyección con el servicio de cafetería del lugar.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.