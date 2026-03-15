Franco Riva lideró el 1-2 entrerriano en el Callejero de Buenos Aires

El gualeguaychuense Franco Riva aprovechó una carrera lineal y se quedó con la victoria.

En el circuito callejero diseñado para la Ciudad de Buenos Aires, este domingo se disputó la primera final de la temporada del TC 2000. El gran protagonista de la jornada era el gualeguaychuense Franco Riva, que por el reglamento de grilla invertida partió desde el primer puesto. Matías Rossi, el poleman, debía partir desde el sexto lugar.

Una vez que empezó la competencia, su desarrollo fue más bien lineal. A lo largo de sus 2.509 metros, el circuito no permitió sobrepasos por la falta de espacios y además la final contó con la contra de haber estado neutralizada durante 10 minutos como consecuencia del incendio del auto de Francisco Monarca -el piloto resultó ileso-.

Sin que nadie lo perturbe, Riva fue el primero en finalizar la competencia luego de 36 minutos, 46 segundos y 610 milésimas. Con el abandono de Rossi por una rotura en el motor, el crespense Emiliano Stang fue el siguiente de los candidatos en terminar la competencia: arribó en el segundo lugar a un segundo y 226 milésimas del vencedor.

El tercer puesto fue para otro Toyota: Gabriel Ponce De León acabó en esa posición, a cuatro segundos y 61 milésimas del ganador de la carrera. El debutante Valentín Yankelevich y Facundo Aldrighetti completaron los cinco primeros lugares.

El calendario del TC 2000 continuará el próximo mes. Será el 12 de abril, todavía con sede a definir.

Resultados | TC2 000 | Fecha 1 (en Buenos Aires)

1°) Franco Riva (Chevrolet): 36’46”610/1000.

2°) Emiliano Stang (Toyota): a 1”226/1000.

3°) Gabriel Ponce De León (Toyota): a 4”61/1000.

4°) Valentín Yankelevich (Toyota): a 4”772/2000.

5°) Facundo Aldrighetti (Honda): a 17”266/1000.