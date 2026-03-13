Causa ANDIS: Spagnuolo declaró en Comodoro Py y habló de audios hechos con Inteligencia Artificial

El abogado acudió en calidad de testigo para brindar declaratoria en una investigación paralela que lleva adelante el fiscal Carlos Stornelli. La causa se originó debido a una presentación realizada por la hermana del presidente Javier Milei y actual Secretaria General de Presidencia por el material presuntamente grabado en despachos oficiales de manera ilegal.

Spagnuolo aseguró este viernes que, de igual manera que Karina Milei, habría sido víctima de inteligencia ilegal al ser objeto de grabaciones clandestinas. Pero también aseveró que algunos audios que circularon en ese contexto no serían auténticos, sino material manipulado o realizado con IA. El exfuncionario hizo referencia a los presuntos audios en los que se escucha a una persona denunciar el pago de dádivas.

Semanas atrás, su defensa apeló ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra y pidió que se declare la nulidad de la causa al afirmar que los audios “fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial”, lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.

“Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse”, señaló el escrito, que argumenta además que las grabaciones presentan “fallas técnicas”, como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.

El planteo judicial se apoya en lo que popularmente se conoce como la doctrina del “fruto del árbol envenenado”: si la primera evidencia fue obtenida de manera irregular, todo lo que se derive de ella también debería ser nulo de pleno derecho. En el escrito se remarcó que la propia Cámara Federal ordenó una pericia sobre los audios para determinar su veracidad o no, y que “nada de ello fue cumplido”.

Causa en Córdoba

En paralelo, se conoció que la Justicia federal de Córdoba avanzará en la investigación de una denuncia contra el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por supuestas irregularidades vinculadas al sistema de pensiones por discapacidad.

La decisión fue tomada por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que resolvió declarar competente de forma provisoria al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, actualmente a cargo del juez subrogante Carlos Ochoa, para tramitar la causa.

La denuncia fue presentada en agosto del año pasado por el abogado Pablo Ramiro Olmos ante el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, quien deberá llevar adelante la investigación inicial.

En el expediente se plantearon presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de pensiones por discapacidad durante la administración de Spagnuolo al frente de la Andis.

Disputa por la competencia judicial

En una primera instancia, el fiscal Senestrari solicitó al juez que se declarara incompetente por razones territoriales y que el caso fuera remitido a los tribunales federales con sede en Ciudad de Buenos Aires.

El argumento se basó en que los hechos denunciados habrían ocurrido en dependencias de la Agencia Nacional de Discapacidad ubicadas en esa jurisdicción.

En consecuencia, el juez Carlos Ochoa resolvió declararse incompetente y envió las actuaciones al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo del juez Julián Ercolini.