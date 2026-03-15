Profundo dolor en Bovril: falleció el niño que había sobrevivido al trágico accidente en Ruta 127

La tragedia vial ocurrida el sábado por la noche en la Ruta Nacional 127 sumó este domingo una nueva y dolorosa víctima. En horas de la tarde se confirmó el fallecimiento de Bautista Landra Heit, de 13 años, quien permanecía internado en grave estado tras el siniestro en el que habían perdido la vida sus padres y su hermana.

La noticia fue confirmada por su tío, Jorge Landra, quien informó que el deceso se produjo alrededor de las 15:30 de este domingo. El menor estaba internado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde era asistido por las severas lesiones sufridas en el accidente.

Durante la mañana de este domingo, el último parte médico difundido por Estación Plus daba cuenta del delicado estado del niño, lo que había generado una fuerte cadena de mensajes y pedidos de oración en redes sociales por su recuperación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el adolescente falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas por el violento impacto.

Bautista era el único sobreviviente del siniestro vial ocurrido la noche del sábado sobre la Ruta Nacional 127. En el mismo hecho habían fallecido su padre, Darío Gustavo Landra, de 57 años; su madre, Analía Cristina Heit, de 43; y su hermana, Agostina Landra Heit, de 15.

Según se había informado en las primeras horas posteriores al accidente, el hecho generó una profunda conmoción en la comunidad de Bovril y motivó un amplio despliegue de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad, mientras que las circunstancias en que se produjo el choque continúan siendo materia de investigación.

Con la confirmación del fallecimiento de Bautista, el saldo de la tragedia se eleva a cuatro víctimas fatales, lo que profundiza el impacto y el dolor que el caso generó en la región.