La cantidad de familias con atraso de pago en los créditos es la más alta en 20 años

La cantidad de hogares que acumulan saldos impagos por tarjetas de crédito o préstamos personales ya es la más alta en más de dos décadas y afecta a todos los principales bancos del sistema.

Solo al considerar la deuda con billeteras virtuales, el 25% tiene demoras mayores a tres meses. Se suma un elemento adicional: con un nivel más bajo, también hay alerta por la normalidad delos pagos en las empresas.

Un grupo de consultoras analizó los últimos datos a disposición del Banco Central, que fueron actualizados recientemente con información hasta el fin de enero. Entre las conclusiones, un informe de 1816 indicó como señal de alarma que la cuestión de la mora en los créditos ya se convirtió en "un fenómeno macro".

El Gobierno considera que se trata de un problema "temporal" y que debería normalizarse en la medida en que vuelva a bajar la inflación y caigan las tasas de interés, según afirmó en una entrevista esta semana el secretario de Finanzas Federico Furiase. Los bancos reconocen que se trata de un tema relevante y empezó a impactar en sus balances.

La irregularidad del crédito, es decir los atrasos en los pagos y las deudas acumuladas se pueden analizar en tres sectores diferenciados: los de familias con el sistema bancario, los de familias hacia entidades no financieras (billeteras virtuales, fintech o cadenas comerciales) y los de empresas.

Para el primer segmento, la consultora financiera 1816 calculó según microdatos del BCRA que la mora de hogares tocó en enero "nuevos máximos en más de dos décadas" al llegar a 10,6% del total.

Según sus estimaciones, los 25 principales bancos del sistema experimentaron un aumento en la mora familiar "lo que habla de un fenómeno macro", dijeron. Dicho de otra forma: aseguran que ya no se trata de un tema puntual sino de un problema generalizado.

Otra consultora, EcoGo, hizo un informe específico sobre la deuda de los hogares con otras entidades que dan crédito sin ser bancos. En este caso, detectaron que la irregularidad en los pagos normales fue mucho más alta que hacia las entidades financieras tradicionales y llegó en enero al 23,9%.

Se agrupan en este listado entidades como billeteras virtuales (Naranja X y Mercado Pago concentran el 51% del mercado), fintech, supermercados, cadenas de electrodomésticos e incluso marcas automotrices que ofrecen financiamiento propio.

El informe de EcoGo también refleja el avance de los morosos "irrecuperables", es decir, los que tienen demoras mayores a un año para la devolución del crédito: son el 8% total de los saldos prestados, casi el triple que un año atrás. Y el 25% del total tiene al menos tres meses de atraso.

De manera general, las tasas de las entidades no financieras son mucho más altas que los bancos. Según 1816, las tasas tuvieron una baja en lo que va del año pero aún así en febrero la tasa efectiva real (es decir, por encima de la inflación) alcanzó el 40% para los préstamos personales en bancos.

Y estimaron que "probablemente haya rondado el 150% en no financieras". En los dos casos, el costo financiero total (CFT) lo estimaron como "muchísimo más alto".

Para esa consultora financiera, bajar la volatilidad de las tasas de interés "cortas" del sistema, que se vieron alteradas desde mediados del año pasado tras el fin de las Lefi del Banco Central, podría contribuir a reducir el costo del financiamiento. Si bien mencionaron que hubo avances en esta materia, consideraron que "es inevitable preguntarse si con otra política de tasas no se conseguiría mayor estabilidad".

Entre las empresas en términos generales los porcentajes de mora son menores y alcanzaron a fin de año el 2,7%. Para Analytica, parte de la explicación es que la mayor parte del financiamiento se concentra en unas pocas grandes empresas, lo que tiende a "suavizar" ese número global.

Pero en un análisis en profundidad sobre cantidad, tamaño y rubros de las empresas, esa consultora observó que hay segmentos de la actividad que atraviesan dificultades financieras.

"El 42% del crédito se encuentra concentrado en apenas el 0,3% de las sociedades jurídicas que se encuentran listadas como grandes empresas. Mientras el 99,7% de las restantes sociedades poseen el 58,0% de la deuda", aseguró Analytica. Entre las grandes compañías la mora es de 0,9% y entre las pymes, de 4%.

Ahora bien, al tomar en consideración la cantidad de empresas con irregularidad de crédito, la proporción sube a 12,9%. Analizado por rubros, las empresas ligadas a la Construcción tienen atrasos por el 6,1% del monto, seguido por Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (4,5%), y Hoteles y Restaurantes (4%). La industria experimenta una mora de 3,6%.