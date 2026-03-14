Denunciante del plan para matar funcionarios seguirá en una celda especial: le permiten recreos y una heladera

El condenado por narcotráfico que denunció el presunto plan para matar a funcionarios por parte de Leonardo Airaldi seguirá alojado en una celda especial y no en un pabellón común, como lo había solicitado. No obstante, le habilitan recreos, visitas y una heladera.

Daniel “Tavi” Celis, condenado por las causas Narcomunicipio, Narcoavioneta y nuevamente procesado por venta de drogas desde la cárcel desde el año pasado, Fue quien denunció ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, el supuesto plan criminal elucubrado por Airaldi, también acusado de ser un jefe narco. Luego, otros dos presos de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú declararo como testigos de la intención de Airaldi de contratar a sicarios uruguayos para matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal general José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

Tras esa denuncia, Celis fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N° 1 de Paraná por razones de seguridad. Era donde supuestamente quería estar alojado, pero no lo enviaron a un pabellón común sino a una celda especial, junto a su hijo Teuco Celis.

El interno, a través de su abogado Augusto Lafferriere, viene pidiendo que lo saquen de ese espacio y lo lleven a un pabellón. En la última resolución de este viernes a la que accedió ANÁLISIS, el Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió que Celus “continúe alojado en la celda especial en la cual se encuentra actualmente alojado junto a su hijo Teuco Román Celis, a los fines de garantizar las medidas de protección solicitadas por el encartado para ambos, dado que conforme lo analizado, no existe en dicho establecimiento otro lugar adecuado para brindar la seguridad requerida y no se trata de una celda de aislamiento”.

Además, en la resolución se indicó que se le permite a Celis un recreo por la mañana y otro por la tarde, por igual término al brindado a los demás internos. También le habilitan más tiempo de visita con su grupo familiar de manera personal, y que pueda tener una heladera en la cual puedan preservar sus alimentos dentro de su celda.