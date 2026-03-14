Murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead y referente del heavy metal

El guitarrista galés Phil Campbell, histórico integrante de la banda Motörhead, murió a los 64 años, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales de su grupo “Phil Campbell and the Bastard Sons”.

La noticia fue dada a conocer por sus hijos y familiares a través de un mensaje en el que expresaron: “Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien murió en paz anoche tras una larga y valiente lucha en terapia intensiva después de una compleja operación mayor”.

En el mismo escrito, sus seres queridos destacaron el perfil personal del músico y señalaron que “Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido con afecto como ‘Bampi’. Era profundamente querido por todos los que lo conocieron y será extrañado enormemente. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantas personas vivirán para siempre”.

Finalmente, los familiares pidieron respeto durante el duelo y señalaron: “Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de nuestra familia en este momento increíblemente difícil”.

Murió Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead y referente del heavy metalCampbell había nacido el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd y comenzó a tocar la guitarra a los diez años. Tras sus primeras experiencias en bandas del circuito británico como Persian Risk, en 1984 se incorporó a Motörhead, grupo liderado por el emblemático bajista y cantante Lemmy Kilmister.

Su llegada marcó el inicio de una de las etapas más estables y productivas de la banda. Durante más de tres décadas fue el guitarrista principal del grupo y participó en discos que consolidaron el sonido crudo y veloz del heavy metal británico, entre ellos Orgasmatron, 1916, Bastards y Bad Magic.

Campbell se convirtió además en el guitarrista con mayor permanencia en la historia de Motörhead y acompañó al grupo hasta su disolución en 2015, tras la muerte de Lemmy.

Luego del final de la banda, el músico continuó activo con Phil Campbell and the Bastard Sons, proyecto que formó junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla, con quienes editó varios discos y mantuvo vivo el repertorio de Motörhead en giras internacionales.

En febrero de 2026, anunciaron la cancelación de varios conciertos en Australia y Europa por recomendación médica, debido a problemas de salud del guitarrista. Campbell murió tras permanecer internado en terapia intensiva luego de una compleja operación.

Fuente: Noticias Argentinas.