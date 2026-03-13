La Editorial de Entre Ríos convoca a autores para participar de la Feria Internacional del Libro

La Editorial de Entre Ríos (EDER) convoca a autores entrerrianos interesados en presentar sus obras en el stand institucional de Entre Ríos en la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El evento se realizará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural.

La EDER organizará una programación de presentaciones y actividades en su espacio dentro de la feria, con el propósito de difundir la producción literaria de la provincia, seguir fomentando las industrias culturales y propiciar instancias de encuentro entre autores, editores, lectores e instituciones culturales.

Quienes deseen participar con la presentación de sus obras deberán completar el formulario de inscripción.

Para conocer la rama de actividades, podrán comunicarse al teléfono 343 4807080, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20, hasta el 27 de marzo inclusive.

Se informa que el Día de Entre Ríos en la feria tendrá lugar el 6 de mayo. En esa jornada se presentará el Premio Fray Mocho en el género Novela, titulada Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, junto a otras actividades vinculadas con la producción editorial y artística de la provincia.