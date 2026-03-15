En China, Colapinto sumó su primer punto para Alpine

En la madrugada argentina de este domingo se desarrolló la carrera correspondiente a la segunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de China, disputado en el Circuito Internacional de Shanghái, contó con gran esperanza para el argentino Franco Colapinto, que largaba desde un expectante 12° lugar.

De arranque el argentino se vio favorecido por el abandono del equipo McLaren, cuyos autos decidieron no participar de la competencia. Oscar Piastri y Lando Norris se sumaron a Alexander Albon y Gabriel Bortoleto y no participaron de la carrera.

Esos dos abandonos y una muy buena partida le permitieron a Colapinto saltar al octavo lugar. Con el correr de las vueltas apretó todavía más y llegó a ubicarse en el sexto puesto, solo por detrás de Pierre Gasly, los Ferrari (Lewis Hamilton y Charles Leclerc) y los Mercedes (George Russell y Kimi Antonelli).

Al comenzar con neumáticos duros, Colapinto estiró su paso por boxes y por ese motivo hubo un momento en el que fue escolta de Antonelli. Desafortunadamente, el argentino tuvo que ingresar a boxes para cambiar a neumáticos medios y en ese paso sufrió un golpe de escena clave: el choque de Esteban Ocon.

El francés fue sancionado con 10 segundos de recargo, pero el auto de Colapinto ya no compitió de la misma manera. Pese a eso y a estar 12° buena parte de lo que quedó de la competencia, el argentino aprovechó el abandono de Max Verstappen y superó a Arvid Lindblad para quedarse con el décimo lugar.

Sobre el final fue la sombra de Carlos Sainz, pero no pudo superarlo y firmó su primer punto desde la llegada a Alpine. Gasly, su compañero de equipo, además sumó un sexto lugar que le permite mantener regularidad entre los puntos.

Adelante no hubo grandes novedades. El ganador fue Kimi Antonelli, seguido por George Russell y Lewis Hamilton. El 1-2 de Mercedes y el 3-4 de Ferrari (Leclerc terminó cuarto) comienza a mostrar cómo lucirá el campeonato.

El calendario se tomará un descanso el próximo fin de semana, pero continuará con la tercera fecha en Japón del 27 al 29 de marzo. Luego vendría la gira por Oriente Medio que fue suspendida por el conflicto regional.