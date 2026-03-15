Sábado trágico: cuatro muertos en dos siniestros viales ocurridos en Entre Ríos

Uno de los accidentes sucedió en un camino rural, a cuatro kilómetros de la localidad de Aranguren.

Este sábado, se produjeron en nuestra provincia dos siniestros fatales, que acabaron con la vida de cuatro personas.

Uno de ellos ocurrió en ruta nacional 127, cerca de Bovril, que causó tres víctimas mortales, tal como se consignó en otra información publicada por ANALISIS DIGITAL.

El segundo siniestro sucedió en un camino rural, a unos cuatro kilómetros de la localidad de Aranguren. Este hecho dejó como saldo el fallecimiento de un joven de 16 años que circulaba en moto.

Este siniestro sucedió sobre el denominado Camino Ancho y fue protagonizado por un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con maíz, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en esa localidad, y una motocicleta Guerrero 150 cc sin dominio colocado, que circulaban en la misma dirección.

La moto chocó contra la parte trasera del acoplado. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del motovehículo, un menor de 16 años oriundo de Aranguren, falleció en el lugar.

Según informó Libertad Noticias, el cuerpo fue trasladado a la Morgue del Hospital Fermín Salaberry de la ciudad de Victoria, donde posteriormente fue entregado a sus padres.