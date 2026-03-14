Leonel Pernía ganó la clasificación de la Clase 3 del TN

Pernía destacó en la clasificación pese a no haber sido referencia en los entrenamientos.

Este sábado tuvo lugar la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a la segunda fecha del campeonato. Primero fueron los entrenamientos, luego llegó el momento de la clasificación.

En las prácticas, la primera referencia fue Agustín Canapino. El piloto de Arrecifes marcó un tiempo de un minuto, 36 segundos y 965 milésimas en sus ocho vueltas al circuito. En la segunda sesión de práctica, el líder fue Facundo Marques con un destacado registro de un minuto, 37 segundos y 266 milésimas en sus siete giros. Así abrieron paso a la clasificación.

Llegado el momento de la verdad, a Pernía le bastó con un tiempo de un minuto, 37 segundos y 868 milésimas para quedarse con la pole de la categoría. Lo siguió muy de cerca Marques, con un tiempo que fue apenas 13 milésimas más lento. Tercero quedó Canapino, que fue 63 milésimas más lento que Pernía.

Para el crespense Joel Gassmann no fue una buena clasificación. El piloto entrerriano acabó en la 21° posición con un tiempo de un minuto, 38 segundos y 902 milésimas.

Es por ese motivo que deberá remontar en las series. El líder de la primera batería, que comenzará a las 11.25, será Pernía. Luego mandará Marques en la serie que comenzará a las 11.50. Por último, Canapino comandará la batería que comenzará a las 12.15, con Gassmann partiendo desde el séptimo lugar.

Dependiendo de los resultados de esas series quedará definida la grilla de la final que se disputará a partir de las 14.05. El ganador se definirá luego de 20 vueltas o 40 minutos, lo que suceda primero.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 2 (en Alta Gracia)

1°) Leonel Pernía (Honda): 1’37”868/1000.

2°) Facundo Marques (Ford): a 13/1000.

3°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 63/1000.

4°) Antonino García (Ford): a 153/1000.

5°) Jorge Barrio (Chevrolet): a 395/1000.

---

21°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 1”34/1000.