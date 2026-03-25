Facundo Ardusso mostró el diseño de su Ford para su debut con el “Gurí” Martínez

Facundo Ardusso debutará este fin de semana con el Gurí Martínez Competición y se subirá a un Ford Mustang en la tercera fecha del campeonato, a disputarse en el autódromo Parque Provincia de Neuquén.

Este miércoles, a través de sus redes sociales, el piloto nacido en Las Parejas dio a conocer cómo se verá el auto que atenderá Ariel Martínez en los motores y Federico Raffo en el chasis.

El diseño del auto estuvo a cargo de FV Desing y mantiene el color que identifica a la estructura con sede en Paraná: amarillo, combinado con negro y rojo, similar al diseño que lucía Agustín Martínez, ya retirado de la actividad.