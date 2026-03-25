Relámpago Verde continúa con su ciclo de proyecciones

La propuesta cultural denominada Cine Cantina, que se desarrolla habitualmente en Cantina Ferrero, dentro de las instalaciones del Club Palma Juniors de la ciudad de Paraná (Piedrabuena 133) presentará este jueves 26 de marzo a las 21 la película Señales, obra dirigida por Night Shyamalan y estrenada en el año 2002. La actividad es organizada por el colectivo Relámpago Verde y busca poner en valor los grandes clásicos del cine contemporáneo.

La trama de la película comienza en una granja del condado de Bucks, en Pensilvania, donde reside la familia Hess. El protagonista, Graham Hess, interpretado por Mel Gibson, es un antiguo sacerdote episcopal que atraviesa una profunda crisis espiritual y que perdió su fe tras el fallecimiento de su esposa en un accidente de tránsito. La calma de su vida rural se ve interrumpida por la aparición de complejos y misteriosos círculos en sus maizales, fenómeno que coincide con eventos similares en diversas partes del mundo y con el avistamiento de luces extrañas en el firmamento. Acompañado por su hermano Merrill, encarnado por Joaquin Phoenix, y sus dos hijos pequeños, Graham deberá enfrentar la inminente amenaza de una invasión extraterrestre y sus propios dilemas emocionales y el proceso de duelo que afecta la estructura familiar.

A diferencia de otras producciones de temática alienígena que apuestan por la acción a gran escala, el trabajo de Shyamalan se destacó por un manejo contenido de la tensión y un enfoque centrado en la psicología de los personajes.

La trama avanza a través de sutiles advertencias y señales que los protagonistas encuentran en su entorno cotidiano, como los ruidos captados por monitores y las figuras sombrías que se desplazan por los techos y cultivos.

La función de este jueves invita a redescubrir una pieza que, en su momento, recibió críticas mayoritariamente positivas por su originalidad y su resolución narrativa.

Cómo es habitual, la función estará acompañada con una amplia oferta gastronómica.

El valor de la entrada será de $2.000.