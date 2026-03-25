La localidad de Aranguren celebrará una nueva edición de la Fiesta Regional del Artesano

La comunidad de Aranguren, ubicada en el departamento Nogoyá, llevará a cabo este sábado 28 de marzo la XV Fiesta Regional del Artesano, un evento tradicional que convoca a expositores y artistas de toda la zona. La jornada comenzará a las 17 en las inmediaciones del Polideportivo Municipal, situado en calle Echagüe, con el objetivo de brindar un espacio de reconocimiento a la labor de los trabajadores manuales. Esta nueva edición busca sostener una festividad que se consolidó como un motor para la economía de los emprendedores y un punto de difusión para las expresiones artísticas del centro de la provincia.

El eje central de la festividad será el paseo de artesanos y emprendedores, donde se dispondrán numerosos puestos para la exhibición y venta de productos elaborados con diversas técnicas y materiales. Este sector permite que el público tome contacto con los creadores, conociendo los procesos de producción de objetos que reflejan la identidad y las costumbres de la región.

De manera complementaria, el predio contará con un amplio patio gastronómico y una barra de bebidas, ofreciendo una variedad de platos y opciones de alimentación para que el público pueda compartir la cena mientras se desarrollan los espectáculos sobre el escenario principal.

En lo que respecta a la cartelera artística, la organización confirmó una grilla diversa que abarca distintos géneros de la música popular y tradicional. Entre los números principales estará la actuación de Legendarios Ivoti y Germán Vega, Los Binder, La Cover y el grupo Origen Litoral. Además de estos conjuntos de larga trayectoria, el escenario también recibirá a artistas locales y la participación de diversas academias de danzas de la zona.

La entrada será libre y gratuita.