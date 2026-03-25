Caso $Libra: Mauricio Novelli vendía exclusividad para acceder a Javier Milei

Documentos extraídos del teléfono celular de Mauricio Novelli exponen que no sólo ofreció su acceso directo al presidente Javier Milei y a Karina Milei: lo institucionalizó como un activo exclusivo en acuerdos confidenciales, con pagos en criptomonedas, según surge de las copias de decenas de borradores y contratos que el lobista negoció con empresarios y analizó La Nación.

Aglutinados dentro de la carpeta “Javier Milei – Milei – Presidente", esos borradores y contratos muestran a Novelli como el operador central en al menos tres vetas de negocios articulados alrededor del acceso a Milei, desde las primeras semanas de la gestión libertaria, a principios de 2024. Pero además revelan un objetivo más ambicioso: estructurar un esquema en el que ese acceso funcionara como canal excluyente para el desembarco de capitales del ecosistema Web3 en la Argentina.

El material analizado expone a Novelli, además, como “abrepuertas” de la Casa Rosada. Así surge de un acuerdo con Kelsier Holdings Limited (BVI) por el cual pretendía constituirse como “socio exclusivo” para canalizar todas las iniciativas del sector en el país. También, de sus intentos por monetizar de la imagen de Milei como marca comercial. Y en la intermediación con la fintech Cube Exchange, que reclamó la firma presidencial para obtener exenciones impositivas por diez años y acceso garantizado a los organismos reguladores argentinos.

Los documentos en sí, cabe aclarar, no reflejan si las negociaciones de Novelli fueron autorizadas por Javier o Karina Milei, aunque múltiples indicios alimentan las sospechas. Entre ellas, que Hayden Davis accedió al Presidente, se tomó una “selfie” y la posteó en su cuenta de X, tal como el lobista había negociado. También, que el jefe de Estado se reunió durante el evento Tech Forum con los empresarios que Novelli dispuso, previo cobro de un “fee”. Y que Cube Exchange firmó una “carta de intención” con Milei, según confirmó la empresa a La Nación.

Los borradores recuperados por los peritos oficiales de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) reflejan, además, un rol activo de Novelli en las negociaciones con los empresarios. Muestra, también, una escalada en los compromisos: desde facilitar contactos hasta garantizar reuniones privadas “uno a uno” con el Presidente e influencia directa en el diseño de políticas públicas.

Las negociaciones con Davis

Tras conocerlos en una conferencia del sector en Colorado, Estados Unidos, Davis comenzó a evaluar un acuerdo con Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quien se presentó, en al menos un congreso especializado, como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación”.

Las conversaciones pronto se volcaron en borradores, de los que el teléfono de Novelli resguardó al menos tres versiones, con diferencias sutiles pero significativas. Las tres tienen la misma fecha de referencia, 27 de noviembre de 2024, aunque exponen que el acuerdo comenzó a ejecutarse seis semanas antes, 16 de octubre de 2024, lo que revela una discordancia temporal dentro del propio documento y sugiere que la implementación precedió a su formalización escrita.

Las diferencias entre las versiones del mismo acuerdo son reveladoras: la versión 1 proponía posicionar al CEO de la firma Cardano, Charles Hoskinson, quien estaba interesado en contactar a Milei, como “contribuyente a políticas públicas sobre web3”. La versión 2 ya agregó una “reunión privada uno a uno con Javier Milei”. Y la versión 3 nombró plataformas concretas como Bybit, Bitget y OKX, no sólo como posibles canales de pago, sino como actores a integrar en la expansión del ecosistema en la Argentina. En conjunto, los cambios reflejan una negociación en la que los beneficios ofrecidos escalaron desde influencia indirecta hasta acceso directo al Presidente y articulación con actores clave del mercado.

¿Lo más sensible? Novelli, Morales y Terrones Godoy se comprometían a garantizar que el Gobierno se alineara con los objetivos de la empresa de Davis, Kelsier Ventures, incluyendo expresamente la adecuación de políticas públicas y marcos regulatorios a intereses privados, además de nombrar a Hayden como asesor exclusivo del Presidente en temas de Web3 y canalizar todos los acuerdos del Estado argentino vinculados a ese sector a través de esa estructura. ¿La remuneración pactada? US$ 300.000 el primer mes —de los cuales ya se habían abonado US$ 150.000— y 250.000 mensuales a partir de enero de 2025, lo que indica que el esquema no era meramente proyectado, sino que ya había comenzado a ejecutarse.

Redactado bajo las pautas del Código Civil argentino, en tanto, el borrador del 21 de noviembre fue el más detallado. Establecía una remuneración total fija de US$ 1.550.000 más un 35% sobre lo facturado a clientes acercados por los socios argentinos. El pago se realizaría en criptomonedas a billeteras indicadas por Novelli.

Entre los objetivos explícitos de uno de los borradores figura el lanzamiento de una “Moneda de Libertad” durante el tercer año del acuerdo, fortalecer la influencia del partido político La Libertad Avanza, y establecer diálogos directos con Javier Milei, su hermana Karina Milei, miembros del gabinete y del Congreso. También, “formalizar alianzas entre la estructura política y las iniciativas empresariales”.

Club Exchange

En simultáneo, Novelli y Davis cruzaron borradores con la plataforma Cube Exchange, en español y en inglés, para a la firma de una “carta de intención” (“LOI”, por sus siglas en inglés) con el presidente Milei.

Según surge de esos borradores, Cube Exchange se comprometía a establecer una cooperativa de crédito en Argentina y crear un “Instituto Milei” en asociación con la Universidad de Chicago. A cambio, pidió aprobaciones regulatorias garantizadas en 60 días, rebaja del impuesto a las Ganancias al 10% anual por diez años y acceso directo a todos los organismos reguladores, como el Banco Central (BCRA), la unidad antilavado (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otras.

El hecho de que múltiples versiones en borrador estén en el teléfono de Novelli es muy significativo: él gestionaba o intermediaba esta propuesta ante la Presidencia. Y se concretó. Milei firmó el 12 de agosto de 2024, según confirmó Cube Exchange, de manera oficial, ante una consulta de La Nación.

El borrador había terminado de tomar forma el 1 de agosto. Un día después, se creó una billetera virtual llamada “Cube Latam” que recibió US$150.000, según reveló el experto informático Fernando Molina, dinero que luego se movió a otra billetera virtual que manejaban Novelli, Terrones Godoy y Morales, titularidad que comprobó la comisión investigadora del “caso $Libra” del Congreso.