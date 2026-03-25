“Scaloni ya tiene en mente a la gran mayoría para el Mundial”, manifestó Flotta

Para Rubén Flotta, Lionel Scaloni ya tiene prácticamente a todos los elegidos para el Mundial 2026.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó el fútbol del fin de semana, pero hizo hincapié en los partidos amistosos que se vienen para la selección en La Bombonera, en los últimos juegos antes del Mundial 2026.

“La verdad que es una pena no jugar contra España la Finalissima, hubiese sido interesante verlos frente a frente. Ahora toca contra Mauritania y Zambia, selecciones de poco calibre, pero es lo que hay”, dijo.

Y agregó: “De todos modos no se le puede decir nada a Scaloni que viene de salir campeón de todo y le salió bien toda la programación previa al Mundial de Qatar 202, así que habré que ver y enfrentar a estos rivales, se improvisó a último momento y es lo que hay”.

Más adelante, el entrenador hizo foco en Lionel Messi: “Vamos a ver cómo anda, se lo ve bien en Inter Miami en los últimos partidos. De todas maneras, hay varios lesionados y se incorporaron jugadores nuevos que se van a ir acoplando”.

Enseguida, Flotta destacó que “Scaloni ya tiene en mente a la gran mayoría, habrá seguramente pocas modificaciones en estos meses finales y todo depende de la evolución de algunos jugadores lesionados y algún batacazo de último momento”.