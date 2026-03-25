Patronato-Colón: designaron a Daniel Edgardo Zamora para el interzonal

25 de Marzo de 2026 - 17:48
Daniel Edgardo Zamora fue designado este miércoles para dirigir el partido entre Patronato y Colón de Santa Fe, por la 7ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro será el encuentro interzonal y se disputará con la presencia de público “neutral” el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El duelo de Rojinegros tendrá a Marcelo Errante y Sebastián Pumetti como primer y segundo asistente; Mariano Negrete, por su parte, será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.

Daniel Zamora, homónimo del árbitro paranaense que oficia como juez de línea habitualmente en la Primera Nacional (estará en San Martín de San Juan-Racing de Córdoba) y ya tiene partidos en Primera División, nació en Buenos Aires y tiene 31 años.

 

Primera Nacional

Fecha 7

Viernes 27 de marzo

18.15 Ciudad de Bolívar – Agropecuario 

Árbitro: Matías Billone

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco 

Árbitro asistente 2: Martín Grasso 

Cuarto árbitro: Luis Martínez

 

22.10 Chaco For Ever – Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pascual Fernández 

Árbitro asistente 2: Martín Saccone 

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

 

22.10 San Martín (San Juan) - Racing (Córdoba)

Árbitro: Maxi Macheroni

Árbitro asistente 1: Daniel Zamora 

Árbitro asistente 2: Alejandro Scheneller 

Cuarto árbitro: Maxi Silcan Jerez

 

Sábado 28 de marzo

15 Atlanta – Ferro Carril Oeste 

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Agustín Méndez 

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González 

Cuarto árbitro: Maxi López Monti

 

15.30 Almagro – Deportivo Morón 

Árbitro: Bryan Ferreyra 

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo  

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida 

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti  

 

16 Almirante Brown - Tristán Suárez 

Árbitro: Javier Delbarba 

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra 

Árbitro asistente 2: Juan Pablo Milenaar 

Cuarto árbitro: Kevin Alegre 

 

20 Colegiales – San Miguel 

Árbitro: Gonzalo Pereira 

Árbitro asistente 1: Mariano Rosetti 

Árbitro asistente 2: Matías Basso 

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta  

 

Domingo 29 de marzo

15 Los Andes – Temperley 

Árbitro: Bruno Amiconi 

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri 

Árbitro asistente 2: Hugo Páez 

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

 

15.30 Nueva Chicago – All Boys 

Árbitro: Juan Pafundi 

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani 

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri 

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

 

16 Chacarita Juniors – Estudiantes 

Árbitro: Juan Pablo Loustau 

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta 

Árbitro asistente 2: Mariano Rúas 

Cuarto árbitro: A. Rodríguez Núñez.

 

16 Deportivo Madryn – San Martín (Tucumán)

Árbitro: Fabrizio Llobet 

Árbitro asistente 1: Julio Fernández 

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez 

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

16 Patronato  - Colón

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora 

Árbitro asistente 1: Marcelo Errante 

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti 

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

16 San Telmo – Quilmes 

Árbitro: Juan Cruz Robledo 

Árbitro asistente 1: Javier Mihura 

Árbitro asistente 2: Guillermo Yacante 

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

 

17 Deportivo Maipú (Mendoza) – Godoy Cruz (Mendoza)

Árbitro: Maxi Manduca 

Árbitro asistente 1: Iván Núñez 

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda 

Cuarto árbitro: Guillermo González

 

17 Güemes – Mitre Árbitro: Nahuel Viñas 

Árbitro asistente 1: Diego Martín 

Árbitro asistente 2: Sebastián Osudar 

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

 

17.30 Gimnasia y Tiro (Salta) – Central Norte (Salta)

Árbitro: Felipe Viola 

Árbitro asistente 1: Juan Mamani 

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti 

Cuarto árbitro: Yamil Possi

Lunes 30 de marzo

16 Defensores de Belgrano – Atlético de Rafaela 

Árbitro: Franco Acita 

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina 

Árbitro asistente 2: Iván Aliende 

Cuarto árbitro: Marcos Recalde 

 

Miércoles 8 de abril

20 F.C. Midland- Acassuso

Árbitro: Federico Benítez 

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo 

Árbitro asistente 2: Diego Romero 

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva 

