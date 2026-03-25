Patronato-Colón: designaron a Daniel Edgardo Zamora para el interzonal

Daniel Edgardo Zamora fue designado para el partido del domingo a las 16 en el Grella.
Daniel Edgardo Zamora fue designado este miércoles para dirigir el partido entre Patronato y Colón de Santa Fe, por la 7ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro será el encuentro interzonal y se disputará con la presencia de público “neutral” el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
El duelo de Rojinegros tendrá a Marcelo Errante y Sebastián Pumetti como primer y segundo asistente; Mariano Negrete, por su parte, será el cuarto árbitro en el reducto de Villa Sarmiento.
Daniel Zamora, homónimo del árbitro paranaense que oficia como juez de línea habitualmente en la Primera Nacional (estará en San Martín de San Juan-Racing de Córdoba) y ya tiene partidos en Primera División, nació en Buenos Aires y tiene 31 años.
Primera Nacional
Fecha 7
Viernes 27 de marzo
18.15 Ciudad de Bolívar – Agropecuario
Árbitro: Matías Billone
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Luis Martínez
22.10 Chaco For Ever – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pascual Fernández
Árbitro asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
22.10 San Martín (San Juan) - Racing (Córdoba)
Árbitro: Maxi Macheroni
Árbitro asistente 1: Daniel Zamora
Árbitro asistente 2: Alejandro Scheneller
Cuarto árbitro: Maxi Silcan Jerez
Sábado 28 de marzo
15 Atlanta – Ferro Carril Oeste
Árbitro: Pablo Giménez
Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Maxi López Monti
15.30 Almagro – Deportivo Morón
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
16 Almirante Brown - Tristán Suárez
Árbitro: Javier Delbarba
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Juan Pablo Milenaar
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
20 Colegiales – San Miguel
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Mariano Rosetti
Árbitro asistente 2: Matías Basso
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Domingo 29 de marzo
15 Los Andes – Temperley
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
15.30 Nueva Chicago – All Boys
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
16 Chacarita Juniors – Estudiantes
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Mariano Rúas
Cuarto árbitro: A. Rodríguez Núñez.
16 Deportivo Madryn – San Martín (Tucumán)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
16 Patronato - Colón
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: Marcelo Errante
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
16 San Telmo – Quilmes
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Árbitro asistente 1: Javier Mihura
Árbitro asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
17 Deportivo Maipú (Mendoza) – Godoy Cruz (Mendoza)
Árbitro: Maxi Manduca
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Guillermo González
17 Güemes – Mitre Árbitro: Nahuel Viñas
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
17.30 Gimnasia y Tiro (Salta) – Central Norte (Salta)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Yamil Possi
Lunes 30 de marzo
16 Defensores de Belgrano – Atlético de Rafaela
Árbitro: Franco Acita
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Miércoles 8 de abril
20 F.C. Midland- Acassuso
Árbitro: Federico Benítez
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva