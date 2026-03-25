Gualeguaychú conmemorará el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas con un desfile y acto oficial

La comunidad de Gualeguaychú llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 15:30 el acto oficial en conmemoración del 44 aniversario de la Guerra de Malvinas, una ceremonia que tendrá como escenario principal el Monumento a los Caídos ubicado en la intersección de las calles Luis N. Palma y Sáenz Peña. Esta jornada de homenaje contará con la participación de autoridades municipales, instituciones educativas, fuerzas armadas, de seguridad y la ciudadanía en general. La actividad busca rendir honores a los veteranos y a quienes perdieron la vida en defensa de la soberanía nacional.

Uno de los atractivos centrales de la ceremonia será la presencia de la Banda Militar Teniente Coronel Saturnino Filomeno Verón, perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindados 2 con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay. Los músicos militares tendrán a su cargo la ejecución de las piezas patrióticas fundamentales, iniciando con el izamiento del pabellón nacional y continuando con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos. Durante el desarrollo del protocolo, se prevé también la colocación de ofrendas florales al pie del monumento, seguida por un minuto de silencio en memoria de los soldados fallecidos y la realización de una Oración Litúrgica a cargo de representantes religiosos locales. También habrá presencia de delegaciones escolares con sus respectivos abanderados y escoltas.

Tras la finalización de los discursos y los actos de rigor en el monumento, la programación continuará con un desfile de honor sobre calle Sáenz Peña, en el tramo comprendido entre Rivadavia y Urquiza. En este desplazamiento participarán efectivos de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto a grupos de estudiantes de diversos niveles educativos que marcharán frente a los veteranos de guerra presentes.

Para facilitar la visualización del desfile por parte de los vecinos, la organización dispuso la instalación de tribunas en el sector de la Plaza San Martín, además de coordinar un operativo de asistencia que incluye puestos sanitarios estratégicos y la presencia de personal de Defensa Civil para atender cualquier eventualidad que surja durante la tarde.

La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.