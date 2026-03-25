Empleados judiciales rechazaron la reforma jubilatoria y anunciaron una movilización provincial

Este jueves 26 de marzo, AJER realizará un paro de 24 horas y movilización provincial retomando las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) manifestó su rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial y anunció una movilización para este jueves, al considerar que la iniciativa implica un retroceso en derechos jubilatorios.

Al respecto, el secretario general de AJER, José María Segura, explicó a Canal Once que la propuesta “transforma la Caja de Jubilaciones de la provincia en el ANSES”, lo que implicaría una reducción en los haberes. “Las jubilaciones van a estar variando entre el 50 y el 70%”, sostuvo, en contraste con el actual 82% móvil.

Según detalló, uno de los principales puntos de la reforma es la eliminación del cálculo del 82% sobre el salario del trabajador en actividad. Actualmente, ese porcentaje se determina en base al promedio de los últimos años laborales y se actualiza según los aumentos del cargo activo.

Para Segura, con la nueva propuesta, “esa movilidad quedaría sujeta a una fórmula nacional, similar a la que aplica el ANSES”.

Impacto en jubilados actuales

En la oportunidad, el dirigente advirtió que los cambios también afectarían a quienes ya están jubilados, ya que se modificaría el sistema de actualización de haberes. “El derecho adquirido es la jubilación y la movilidad se va a modificar, lo cual implica un empobrecimiento paulatino”, aseguró. En ese sentido, indicó que "es enorme" la diferencia entre las jubilaciones provinciales y nacionales.

Convocatoria a medidas de protesta

Ante este escenario, desde AJER confirmaron que participarán de la Multisectorial de Entre Ríos junto a otros gremios y organizaciones. Además, realizarán actividades y asambleas con jubilados y afiliados para informar sobre el alcance de la reforma previsional. “El objetivo es construir la resistencia a esta reforma jubilatoria”, remarcó Segura.

Cabe recordar que este jueves 26 de marzo, AJER realizará un paro de 24 horas y movilización provincial retomando las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.

Propuestas alternativas

Desde el gremio de los empleados judiciales señalaron que existen alternativas para mejorar la sustentabilidad del sistema previsional sin afectar derechos. Entre ellas, mencionaron "la necesidad de que Nación restituya fondos adeudados a la provincia y revisar el financiamiento del sistema". También propusieron evaluar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer la Caja de Jubilaciones.

“Consideramos que es necesario restituir el aporte de las cajas municipales, ya que la actual situación genera un desequilibrio: la Caja de Jubilaciones de la provincia mantiene a jubilados municipales de etapas anteriores, pero no recibe los aportes de los trabajadores activos de esos sistemas. Es una decisión que debería revisarse.

También planteamos que, al momento de calcular el déficit, se excluyan aquellas prestaciones que responden a decisiones del Estado, como las pensiones a veteranos de Malvinas o reconocimientos por mérito artístico, que son legítimas, pero no deberían cargarse al sistema como parte del déficit que recae sobre los trabajadores.

En el mismo sentido, el régimen policial responde a una definición estatal -como el retiro a los 50 años-, por lo que el impacto de esas decisiones tampoco debería imputarse al conjunto de aportantes", fundamentó Segura.

Para el referente de AJER, "existen alternativas, como la incorporación de recursos específicos o impuestos, para garantizar la sustentabilidad del sistema sin afectar los derechos de los trabajadores”.