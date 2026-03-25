Turismo Carretera: Werner contó las claves del trazado de Neuquén

El paranaense Mariano Werner se prepara para afrontar la tercerea fecha del Turismo Carretera en el circuito de Centenario, en Neuquén. El piloto de Paraná llega con la necesidad de sumar fuerte tras un arranque esquivo con el Ford Mustang, con resultados que lo ubican en el 31º puesto del campeonato a 51 puntos de distancia del líder Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

Pese a estar lejos de la punta, el piloto de la capital entrerriana confía en el potencial de su vehículo y apela a su experiencia en un escenario donde ya sabe lo que es ganar.

Werner es uno de los 14 ganadores históricos que tiene el trazado neuquino, donde se impuso en la edición 2011 y en el cual acumula un total de cinco podios. Al detallar las características de la pista, destacó las variables técnicas que entran en juego para poder ser competitivo.

“Hace mucho tiempo pude ganar en Neuquén, que tiene una pista muy linda, con una curva número 1 de izquierda muy rápida y después una zona de baja y media velocidad que tiene un poquito de todo –explicó Werner–. Tiene el condimento del viento, entonces te hace trabajar mucho en la suspensión y en lo aerodinámico”.

A su vez, remarcó que en un parque automotor tan numeroso los detalles marcan la diferencia desde el día sábado. “Tiene que ver mucho con el grupo clasificatorio que te toque, porque hoy con 55 o 60 autos, adecuar la clasificación pasa a ser fundamental”, agregó el tricampeón.