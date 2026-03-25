Cultura

La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

25 de Marzo de 2026 - 08:55

Será este sábado 28 de marzo desde las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná). Habrá música, danza y emprendedores.

Desde La Paz se presentarán danzas folclóricas y música en vivo con el dúo Buchamer - Méndez Ríos y César Trachitti, además de muestras artísticas, artesanos y gastronomía. 

Oro Verde compartirá su música con los grupos Tropical Oro Verde y Sembrando Chamamé. También puestos de platería, sublimación y marroquinería, entre otros. 

Desde Sauce Montrull habrá danza con el taller municipal de folclore y música en vivo con Valentina Fernández. También artesanos y emprendedores. 

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.

La entrada será libre y gratuita.

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