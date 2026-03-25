Con una gira, las chicas de Rocamora le dicen adiós a la temporada de la Liga Femenina

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay cerrará como visitante su participación en la actual temporada de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Visitará a El Talar y Obras Sanitarias, luego de haber caído en su última función como local ante Ferro Carril Oeste por 103 a 60.

Tras su despedida del Julio César Paccagnella, las dirigidas por Sabrina Scévola visitarán a El Talar este miércoles desde las 21:30, mientras que la despedida se producirá el domingo frente al puntero Obras a partir de las 20.30 en el Templo del Rock.

Esta segunda parte de la competencia fue diferente al Apertura, donde el equipo consiguió 7 triunfos y sufrió 9 derrotas en su fase regular. Ahora el récord es 1-13 pero en un contexto muy diferente en cuanto a la rotación. Ya sin la presencia de la capitana Antonella González desde fines de 2025 por su embarazo, se sumó a comienzos de este año Guadalupe Chiappella en otro ejemplo del club por darles lugar a las jugadoras jóvenes de la institución y la ciudad.

Más allá de los resultados, Rocamora no perdió la esencia de ese equipo joven que intentó siempre dar lo máximo y pelear cada partido, tanto de local como visitante. En ese sentido se cumplieron las premisas con creces.

El sábado, en la última foto como local, además de incluir la bandera de ASDCU por la conmemoración del Día del Síndrome de Down, estuvieron todas. Antonella González, Manuela González, quien se perdió la última parte por una lesión, y Taina Armocida quien alternó en la rotación con otras jóvenes como Maite Cuenos Elizalde, Morena Sarjanovich, y Malena López.

Los dos juegos finales le bajarán la cortina al año de las Rojas pero hay que ver más allá de los números y destacar que fue otro año cargado de aprendizaje para una mayoría de chicas entre los 14 y 18 años que se acoplaron bien a las de mayor rodaje para conformar un equipo que volvió a representar al básquet de la ciudad y la provincia en la élite nacional.

Prensa Tomás de Rocamora