Milei inauguró la Feria Internacional del Turismo en la Rural y volvió a defender su gestión económica

Tras regresar de su reciente gira por Estados Unidos retomó la agenda doméstica. Abrió una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina. En su discurso, volvió sobre la idea de la “casta” y dijo que, al asumir, el país estaba al borde de la “hiperinflación”.

El presidente Javier Milei lanzó críticas a lo que denomina “la casta” política, asegurando que su Gobierno está sentando las bases para el crecimiento a largo plazo. Fue este mediodía durante el acto inaugural de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se llevó a cabo en el predio de La Rural de Buenos Aires.

Tras regresar de su gira por Estados Unidos y retomar la agenda doméstica, el mandatario dijo: “Como dije hace apenas unos días en Estados Unidos, cuando asumimos nuestro mandato en diciembre del 2023, encontramos un paciente en estado crítico”. Y agregó: “El país se encontraba al borde de una nueva hiperinflación con indicadores sociales incluso peores que las redes de 2001”, publicó el diario Página/12.

Milei destacó “el ajuste de cinco puntos del PIB del déficit fiscal a nivel Tesoro Nacional y otros 10 puntos del PIB, ajuste casi fiscal en el Banco Central en seis meses”. “Argentina es uno de apenas cinco países en el mundo que tienen superávit fiscal sin estar en default. Algo que además no se vio en nuestro país durante los últimos 125 años de historia”, sostuvo.

El Presidente insistió en que la gestión de La Libertad Avanza “va por el camino correcto” y apuntó: “los políticos viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento que más temprano que tarde llevan al derrumbe de todo lo construido”. Y afirmó: “Nosotros vinimos a hacer algo distinto, no a empezar a construir la casa por el techo, sino a sentar las bases del crecimiento a largo plazo”.

Al referirse al sector que congregó el encuentro, expresó: “El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global” y enumeró los “destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo”, la “diversidad gastronómica reconocida globalmente” y el “capital humano de primer nivel”, resaltó el diario Página/12.

“Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”.

"Necesitamos la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar inversiones a 10, 20 o 30 años sin el temor a que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”, argumentó Milei. Asimismo, mencionó la necesidad de una “reforma del mercado de trabajo”, una “reforma fiscal para bajar impuestos” y erradicar “el flagelo de la industria del juicio”.

Finalmente advirtió: “Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”. Y concluyó: “Estamos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menos. No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero”.