Entre Ríos estará presente "en Modo Carpincho" en la 29° Feria Internacional de Turismo de América Latina

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, prepara -desde hoy y hasta el martes 30- una destacada presencia en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), el encuentro más importante del sector en la región. Con el Modo Carpincho activado y la representación de nueve de sus diez microrregiones turísticas, la provincia desplegará un variado programa de actividades durante cuatro jornadas en las que se conjugarán sabores, cultura, experiencias y propuestas para la próxima temporada.

La participación entrerriana tendrá dos espacios estratégicos: un stand en el sector Litoral del Pabellón Nacional y otro en el área Outdoor junto a Flecha Bus. De esta manera, la provincia combinará la promoción en el interior de la feria con activaciones en el exterior del predio, diseñadas para atraer visitantes y redirigirlos a descubrir la propuesta integral.

La agenda contempla cocina en vivo de recetas con ingredientes regionales, acompañadas por degustaciones de productos típicos de cada microrregión. A esto se sumarán presentaciones artísticas, juegos, interacciones con la mascota de Entre Ríos, además de un cierre festivo cada jornada, se publicó en el portal del gobierno provincial.

En el stand, el público podrá acceder a información turística de todos los destinos entrerrianos, además de participar de entretenimientos y activaciones. Mientras tanto, en el espacio Outdoor se presentará una propuesta conjunta con Flecha Bus para dar a conocer experiencias de turismo alternativo, paseos históricos, viajes educativos y opciones de transporte que enriquecen la experiencia de viajar.

La programación incluye también presentaciones culturales, como espectáculos musicales y artísticos, despliegue de los carnavales entrerrianos, reuniones y rondas de negocios y acciones de promoción específicas para sectores estratégicos.

De esta manera, Entre Ríos vuelve a Buenos Aires con una apuesta renovada, proyectando su diversidad turística y consolidando su posicionamiento en una de las ferias más relevantes de América Latina, donde la provincia mostrará todo su potencial de cara a la próxima temporada.