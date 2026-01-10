Con apoyo de la oposición, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sería ratificado por el Congreso

Tanto desde el oficialismo y sus aliados como un sector de la oposición dura aplaudieron el anuncio. (Foto: Clarin)

Tras la aprobación del Consejo Europeo del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, se viene un nuevo debate en el Congreso que deberá refrendar las condiciones del documento que se firmará el próximo 17 de enero en Asunción, Paraguay, en el marco de la reunión de presidentes del Mercosur.

La propuesta deberá contar con el aval de ambas cámaras y en principio tendría un amplío apoyo de los distintos sectores de la oposición, que ven el acuerdo como una oportunidad para los sectores productivos argentinos.

Si bien aún resta que el bloque regional valide el acuerdo, todo hace pensar que será una de las prioridades del Gobierno cuando el presidente Javier Milei inaugure el 1º. de marzo el nuevo período de sesiones ordinarias.

Sin embargo, está abierta la posibilidad de que se incluya en extraordinarias, ya que aún no fue formalizada la convocatoria para el segundo tramo, en febrero, en el que buscarán aprobar la reforma laboral y la modificación al Código Penal, entre otras propuestas enviadas desde la Casa Rosada.

El Gobierno tendrá urgencia por validar el acuerdo en el Congreso, ya que hay cuotas de productos que pueden ser cubiertas por los socios comerciales, como Brasil, postergando así a los productores argentinos. Esto podría darse por las controvertidas relaciones y la falta de acuerdos entre Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Pero para ser ratificado el acuerdo internacional, el oficialismo deberá apurar la constitución de la comisión de Relaciones Exteriores, tanto en la Cámara baja como en el Senado.

En Diputados, dicha comisión era presidida por Fernando Iglesias, quien asumió como embajador argentino en Bélgica, tras completar su mandato en diciembre, y representa al país ante la UE.

En el caso del Senado, la comisión estuvo encabezada por el legislador por Formosa Francisco Paoltroni, quien seguramente aspira a ser ratificado tras haber regresado al bloque de La Libertad Avanza. Había tenido algunos chispazos con el Ejecutivo por la falta de apoyo en su disputa contra Gildo Insfrán, pero todo quedó atrás tras el triunfo del oficialismo en las últimas elecciones de octubre.

Si el Gobierno decide incluir el tratamiento del acuerdo en extraordinarias, seguramente, ingresará por Diputados, ya que el Senado estará concentrado en el debate del proyecto de modernización laboral.

Vale aclarar que el Ejecutivo decide por cuál de las dos cámaras ingresará el proyecto, mientras que el Congreso no puede hacer modificaciones al acuerdo y sólo debe votar por la aprobación o el rechazo.

Aplausos desde el oficialismo y la oposición

Lo cierto es que la aprobación del Consejo Europeo, después de 25 años de negociación, fue recibida con aplausos por el oficialismo y sectores de la oposición. Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado, dijo que el acuerdo traerá "más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión".

En tanto, el presidente de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, resaltó que "por primera vez en décadas" se abren nuevos mercados para la Argentina. "Eso es más trabajo y producción para todos los sectores de la economía", agregó el cordobés.

Desde la oposición dialoguista, Mauricio Macri también celebró el acuerdo. "Se abre una etapa inmejorable para la región", aseguró el expresidente, mientras que el diputado Fernando de Andreis recordó que este fue un proceso que se inició durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

En tanto, desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro también avaló el acuerdo al definirlo como "una jugada estratégica" al permitir "la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, basado en reglas claras y previsibilidad".

El socialista Esteban Paulón, quien también integra el bloque Provincias Unidas declaró que es "un avance significativo". "Más y nuevos mercados para nuestra producción, y mejores estándares sociales, ambientales y democráticos para nuestros países”, agregó.

En tanto, el Comité Nacional de la UCR, que comanda Leonel Chiarella, apoyó el acuerdo y lo definió como "una señal concreta de confianza en la integración y en el comercio". En este sentido remarcó que es una oportunidad para la agroindustria y la bioeconomía.

Desde el peronismo no hubo hasta el momento una declaración oficial porque desde la Cancillería aún no precisaron los términos del acuerdo. De acuerdo a lo confiado por fuentes legislativas, hay sectores que son críticos al convenio porque entienden que golpea a las industrias automotriz y textil. Sin embargo, no se descarta que algunos votos de Unión por la Patria puedan acompañar la iniciativa.

