Manuel Adorni remitió el decreto de la SIDE al Congreso y la oposición busca los votos para voltearlo

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el decreto de Javier Milei que reformuló el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE.

La polémica reforma del sistema de inteligencia puso en pie de guerra a los sectores más duros de la oposición, que activaron gestiones para anular los cambios. Incluso, Unión por la Patria ya presentó un proyecto para derogar el DNU 941/25.

A menos de 24 horas del cierre del plazo legal que establece la ley 26.122 que regula los decretos presidenciales, el Gobierno envió la norma al Senado, según confirmaron fuentes oficiales al diario La Nación. En Diputados, en tanto, la norma entró ayer.

Desde ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar. Una vez finalizado ese periodo, cualquiera de las dos cámaras -Senado o Diputados- quedará en condiciones de llevar el decreto al recinto y votarlo.

El DNU perderá su validez solo si ambas Cámaras lo objetan. Si una sola lo impugna, o si ninguna lo trata, el decreto de Milei quedará firme.

Después de que finalizaron las sesiones extraordinarias en el Congreso, el Gobierno avanzó con una ambiciosa reforma en el área de inteligencia.

El controvertido decreto de Milei, que el Presidente y sus ministros firmaron durante el 31 de diciembre, modifica la ley nacional de inteligencia, con el objetivo de darle más poder a la SIDE, aunque al mismo tiempo reduce su estructura y pone el área de Ciberseguridad bajo el paraguas de la Jefatura de Gabinete.

Entre los cambios más salientes, se incluye una autorización a la SIDE para aprehender personas que sean halladas por sus agentes en situación in fraganti, consignó el diario La Nación.

En la elaboración de la medida participó el asesor Santiago Caputo, que tiene bajo su influencia política el manejo de la SIDE.

Desde los bloques del kirchnerismo, Provincias Unidas y la CC rechazaron la reforma y alertaron sobre el “espionaje político”. En concreto, criticaron la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y que Milei haya reformado la SIDE a través de un decreto, sin un debate en el parlamento.

A su vez, los opositores exigieron a Martín Menem y Victoria Villarruel la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. No obstante, el oficialismo hizo oídos sordos porque procura postergar la discusión al menos hasta febrero próximo.

Por esa razón, Adorni esperó casi hasta el cierre del plazo legal para remitir el DNU al Congreso. Ya efectivizado ese trámite, la oposición se alista para dar batalla y dejar sin efecto el decreto.

Primero, deben aguardar que pasen los 10 días hábiles que tiene la Comisión Bicameral para expedirse. Luego, la ley 26.122 faculta al pleno de ambas cámaras a tratar cualquier DNU aun sin el correspondiente dictamen.

El gran reto será conseguir el quorum para activar la sesión y reunir la mayoría simple (mitad más uno de los votos) para su rechazo.

La oposición podría promover su tratamiento, incluso, si Milei no lo incluye en un eventual nuevo llamado a extraordinarias.

En un escenario fragmentado, el rol de radicales, peronistas provinciales y fuerzas intermedias determinará el éxito o el fracaso de la cruzada de la oposición. Como anticipó el fin de semana último el diario La Nación, los números están muy ajustados en el Senado y en Diputados.

En LLA descuentan que tendrán el acompañamiento de Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri. Es que el bloque conducido por Cristian Ritondo, cercano a Caputo, difundió un comunicado en el que elogió la mayoría de los cambios en inteligencia y se limitó a prometer un “análisis responsable” antes de fijar posición.

“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”, señaló Ritondo.

Pese a que no tienen garantizados los votos, los detractores del Gobierno se entusiasman con la chance de asestarle un nuevo revés al oficialismo. Sobre todo, recuerdan un antecedente: el primer DNU que la oposición, en su conjunto, le rechazó a Milei fue el que autorizaba el giro de $100.000 millones a la SIDE.

Por estas horas, el Gobierno concentra sus energías en garantizarse los apoyos en el Senado para aprobar la reforma laboral.