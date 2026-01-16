Javier Milei negocia con gobernadores cambios a la reforma laboral: la puja por Ganancias

El presidente Javier Milei negocia con los gobernadores (a cambio de fondos) para que aprueben la reforma laboral.

A pesar de que aún no se convocó al período de sesiones extraordinarias para febrero, ya se iniciaron las negociaciones alrededor de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Un grupo de gobernadores, algunos cercanos al Gobierno y otros no tanto, reclamaron retirar el artículo del proyecto oficialista que propone modificar -a la baja- las escalas del Impuesto a las Ganancias de las sociedades. De avanzar, esta medida impactaría en menor recaudación de un tributo que es coparticipable. En caso de no borrar ese artículo del proyecto, el Gobierno buscaría alguna compensación.

En Casa Rosada analizan la alternativa. Mientras que Diego Santilli, ministro de Interior viajó a Mendoza para reunirse con uno de los autores intelectuales de esta iniciativa: Alfredo Cornejo. Luego visitará a Marcelo Orrego en San Juan, que reclamó por la inclusión de la Ley de Glaciares en el temario de extraordinarias en febrero.

Santilli inició el año con visitas a Chubut, por motivo de los incendios que afectan a la provincia patagónica, y también a Chaco, donde gobierna el aliado Leandro Zdero, publicó el portal de la agencia Bloomberg.

Este viernes visitará la Casa Rosada el pampeano Sergio Ziliotto, que en diciembre recibió desembolsos por más de ARS$62.000 millones en concepto de la caja previsional que aún no ha sido transferida a la provincia. Ziliotto, peronista, está lejos de ser un aliado del Gobierno.

¿Cuál es el cambio en Ganancias que propone la reforma?

El artículo 191, dentro del Título XXIV de la Modernización Laboral, que responde a “las modificaciones a leyes impositivas”, propone cambiar para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2026, las alícuotas de la escala del inciso a) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones, de la siguiente forma:

“a) donde dice “TREINTA POR CIENTO (30 %)” deberá leerse “VEINTISIETE POR CIENTO (27 %)”

“b) donde dice “TREINTA Y CINCO (35 %)” deberá leerse “TREINTA Y UNO COMA CINCO POR CIENTO (31,5%)”

Transferencias a las provincias

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, “el 2025 cerró con transferencias automáticas distribuidas por ARS$60,29 billones y mostró una variación positiva contra el cierre del 2024 del 1,7% en términos reales”.

Y marca que, “al medir en moneda constante, el 2025 cerró con mejoras frente a 2024 pero quedó por debajo de todos los años desde 2018 a 2023; lo mismo ocurre al observar solamente los envíos por Coparticipación”.

Por el lado de las transferencias discrecionales, el 2025 cerró con transferencias no automáticas del Gobierno Nacional a provincias y CABA por ARS$2.492.543 millones (etapa pagada). Es un aumento del 32,3% en términos reales respecto al 2024. Pero es el segundo más bajo de los últimos 20 años.

No obstante, en diciembre hubo señales que se vinculan a las negociaciones políticas del Gobierno de Milei. El último mes del 2025 fue el que registró el mayor monto de ejecución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de toda la era Milei, con transferencias por AR$76.000 millones. También se concretaron pagos para financiar los déficits en cajas previsionales que aún están en manos de Nación, resaltó la agencia Bloomberg.

En todo el 2025, la provincia que más transferencias en conceptos de ATN recibió fue Tucumán (ARS$35.000 millones), seguida por Entre Ríos (ARS$19.000 millones), Misiones (ARS$19.000 millones), Salta (ARS$19.000 millones) y Chaco (ARS$18.000 millones) según información de Politikon Chaco.

Impuestos y reforma laboral

El proyecto, titulado por el Gobierno como “Modernización Laboral”, propone la eliminación de ocho tributos:

-Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos

-Impuesto a los videogramas grabados

-Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual

-Impuesto a los objetos suntuarios

-Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones

-Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes

-Impuesto a seguros

-Impuesto a la telefonía celular y satelital

Se trata de impuestos nacionales, dentro de una familia de cerca de 45 impuestos que existen a nivel nacional y de un total de 155 tributos en todo el país y en todas las jurisdicciones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).