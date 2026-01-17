Con la ausencia de Lula, Milei viaja a Asunción para la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Javier Milei, el expresidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la Cumbre en Montevideo, a fines de 2024.

Lo buscaron Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, tanto como los distintos gobiernos de signo peronista y kirchnerista. Será Javier Milei, luego de 26 años de marchas y contramarchas, quien asista a la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, la más ambiciosa confluencia que el Mercosur ha logrado en sus más de tres décadas de oscilante historia.

Será, con todo, una ceremonia algo incómoda la que se desarrollará en el auditorio del Banco Central del Paraguay, el mismo en el que se firmó el tratado fundante del bloque regional, en 1991. La silla vacía que dejará por decisión propia el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, será una muestra palpable de la tensión y las disidencias internas, en tiempos de hegemonía trumpista en el continente.

Enojado por el fracaso de la reciente cumbre de Foz de Iguazú, en la que pensaba firmar el pacto con la UE, el presidente brasileño anunció que no llegaría a esta ciudad con temperaturas subtropicales, pero jugó rápido sus fichas: organizó su propia cumbre, al recibir hoy en Río de Janeiro, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, más otros representantes de la UE, un día antes de la firma, consignó el diario La Nación.

Sin declaraciones públicas, desde el Gobierno se mostraron sorprendidos y molestos por partida doble: con Lula da Silva por el desaire y “la falta de respeto a los demás presidentes”, como expresara una fuente oficial, pero también con Von der Leyen, quien luego de trajinar durante meses para lograr el acuerdo, accedió a una reunión “trilateral” con Lula, a la que finalmente no asistió, por problemas con sus vuelos, el presidente del Consejo de Europa, António Costa, que el pasado viernes 9 dio su consentimiento para el acuerdo, revirtiendo el rechazo inicial en las horas previas a la cumbre de presidentes de Foz de Iguazú.

Otro dato que cayó pesado en Buenos Aires y en Asunción fue el tono elogioso hacia el presidente brasileño del comunicado en el que la UE anunciaba el viaje a la capital mundial del Carnaval. Allí, la UE sostuvo que “Brasil es un socio clave para la Unión Europea en materia de comercio, inversión, clima, multilateralismo, ordenamiento jurídico, democracia y derechos humanos”.

No quedó sólo allí: sin menciones al resto de los integrantes del Mercosur, la UE afirmó que “la reciente presidencia brasileña del Mercosur fue crucial para impulsar las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, allanando el camino hacia su firma (..) Esta visita oficial reforzará esta sólida alianza y fortalecerá aún más la relación bilateral”, reza el comunicado, que preanuncia alguna incomodidad para Von der Leyen a su paso por la capital paraguaya.

El episodio suma un ladrillo más al muro de desencuentros que separa al presidente argentino del brasileño. La captura de Nicolás Maduro volvió a dividirlos: mientras Milei apoyó sin retaceos al presidente Trump y asoció, en videos oficiales, a Lula con el depuesto presidente de Venezuela, el brasileño condenó la “intromisión en asuntos internos” de Estados Unidos.

Días después le avisó a la cancillería argentina que su país dejará de tutelar por estas horas la sede de la embajada argentina en Caracas, desierta desde agosto de 2024, cuando Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos del país caribeño. En una columna que publicaron varios medios -entre ellos ANÁLISIS-, Lula se mostró complacido con el acuerdo, como una “respuesta del multilateralismo al aislamiento” y contra el “crecimiento del extremismo político”, en un tiro por elevación a Trump. Y también, claro, a Milei, que busca liderar un bloque regional de presidentes liberales, en franca oposición al veterano mandatario brasileño.

Sin Lula en la escena, y con su canciller Mauro Vieira como representante de Brasil (llegará sobre la hora, admiten en Itamaraty), el anfitrión Santiago Peña compartirá la ceremonia de firma con Milei y su par de Uruguay, Yamandú Orsi, el primero en confirmar su presencia, apenas se conoció que el Consejo Europeo aprobaba el pacto, publicó el diario La Nación.

Los presidentes serán “testigos de honor” del acto, al igual que Von der Leyen y Costa (sí llegará a Asunción), mientras que la firma en sí, prevista para el mediodía, estará a cargo de los cancilleres del Mercosur y el representante de Comercio de la UE, el eslovaco Maroš Šefčovič. El flamante presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su par de Panamá, José Raúl Mulino, son otros dos de los invitados especiales de la ceremonia en la que la UE y el Mercosur se unirán para conformar la zona de libre comercio más grande del mundo, aunque aún falta la aprobación del parlamento europeo y de los congresos de cada país del Mercosur para que entre formalmente en vigencia.

Luego de los discursos (cinco minutos cada presidente, más Von der Leyen) llegará la foto de familia, en la que la ausencia de Lula, que ayer fue todo sonrisas con las autoridades de la UE, quedará en clara evidencia.

Milei, sobre la hora

Con la mente puesta en su participación en el foro económico mundial de Davos, que arrancará este lunes, y luego de su prevista presencia en el festival de Jesús María en la noche del viernes, el Presidente tiene previsto salir de Buenos Aires alrededor de las 9 del sábado, y arribar a poco de comenzar el acto, cerca de las 11.30, acompañado del canciller Pablo Quirno y una comitiva reducida, según fuentes oficiales.

Previo breve paso por el hotel Sheraton de esta ciudad, Milei llegará al acto y prevé un regreso inmediato a Buenos Aires, sin bilaterales programadas, almuerzo ni encuentros con la prensa. “Vamos, se firma, y volvemos”, afirmaron cerca del Presidente, dejando en claro la importancia relativa que el Gobierno asigna al evento, algo empañado por la foto anticipada del presidente brasileño y las autoridades de la Unión Europea.