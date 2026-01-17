El Gobierno llama a extraordinarias desde el 2 de febrero hasta el 1° de marzo y sumará el acuerdo Mercosur-UE

El pacto deberá tener la aprobación de la Cámara de Diputados, conducida por Martín Menem; y la de Senadores, que tiene como presidenta a Villarruel.

El presidente Javier Milei, cuando habló desde Asunción este sábado en el marco de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), confirmó que piensa darle celeridad al tratamiento de este pacto que debe ser ratificado por el Congreso. Es que el mandatario anunció que no piensa esperar a que arranquen las sesiones ordinarias en marzo, sino que remitirá el texto durante las extraordinarias en busca de una aprobación exprés.

Según pudo confirmar el diario La Nación de altas fuentes de la Casa Rosada, quedó definido tras la mesa política del viernes que el llamado a extraordinarias será desde el 2 de febrero y se extenderá durante todo el mes, hasta el 1° de marzo, cuando ya arranca el período habitual en el Poder Legislativo.

“Quiero subrayar que la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales. Y por ello la Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur–Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica", dijo Milei en su discurso desde Asunción.

Según explicaron distintas fuentes diplomáticas argentinas consultadas por el diario La Nación, el entendimiento cuenta con dos partes: una comercial -que consideran que tiene altas chances de prosperar- y una política -una especie de acuerdo de asociación, que ven más compleja que avance-.

Para que entre en vigencia la parte comercial del entendimiento se necesita el apoyo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur. Si está aprobado por el Parlamento Europeo y uno de los congresos del Mercosur -por ejemplo, el argentino- le da aval, ya entra en vigencia para ese país. Eso pretende Milei que ocurra lo más pronto posible. El Congreso deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo, sin poder modificar la composición del acuerdo.

La parte política del pacto, además del respaldo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur, necesita contar con el aval de los parlamentos de cada una de las naciones de Europa, por eso su trámite será más lento y muy improbable que termine exitosamente, consignó el diario La Nación.

La diplomacia local se entusiasma con que a más tardar en marzo los parlamentarios de Europa les den luz verde a las cláusulas comerciales.

Sin embargo, distintos medios de aquel continente reflejan que es todavía “incierto” lo que puede pasar en esa instancia, ya que en el debate se harán sentir las posturas en contra del entendimiento, sobre todo representadas en los sectores agrícolas (con fuerte peso en Francia, que no acompañó con su firma), y también en otros espacios, como los de extrema derecha, la izquierda y los ambientalistas. El mayor escollo que podría tener la implementación es que ciertos grupos parlamentarios cumplan con su amenaza de judicializar el acuerdo en el Tribunal de Justicia de la UE, lo que retrasaría más los tiempos de ratificación.

Ante este escenario, hoy Milei expresó en Paraguay: “Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible”.

De momento, el kirchnerismo no anticipó su postura con respecto al devenir del texto, pero sería llamativo que voten en contra de un entendimiento que promocionó su principal socio y amigo en la región: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que atraviesa el peor momento de la relación bilateral con Milei.

En su momento, Cristina Kirchner fue crítica del acuerdo que impulsaban con la UE Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, cuando ambos eran presidentes de la Argentina y Brasil respectivamente, debido a que consideraba que no era beneficioso para las economías del bloque, y sobre todo de la Argentina.

Este sábado, tras firmarse el pacto, el senador Jorge Capitanich, una de las espadas de la expresidenta en la Cámara alta, habló de un “acuerdo histórico”, pero adelantó que estaban haciendo “consultas” y teniendo “intercambio” con el resto de los países del mundo y con las embajadas, para lograr así un “análisis debidamente fundado” del texto, publicó el diario La Nación.

Se firmó hoy, después de 25 años de negociaciones, un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea que trae nuevas oportunidades y desafíos para todos los sectores económicos de nuestro país.

El acuerdo con la UE se sumará a un temario que el Gobierno ya tenía delineado para las extraordinarias y que incluye como tema principal la reforma laboral, que pretende llevar al recinto del Senado el 11 de febrero.

En este momento, los representantes del Gobierno aceleran las conversaciones con los gobernadores (a través del ministro del Interior, Diego Santilli) y con los legisladores (a través de Patricia Bullrich y Martín Menem) para conseguir los avales.

El principal problema es que los mandatarios provinciales aliados piden una reparación por los fondos de coparticipación que entienden que se verían afectados por una parte del articulado que -según calculan- reduce la recaudación de Ganancias.

En diciembre, la Casa Rosada envió a extraordinarias, además, el Presupuesto y el proyecto de ley de inocencia fiscal (ya aprobados), el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria (que parece no tener las suficientes adhesiones para caminar), la reforma del Código Penal (que sigue trabajándose en los despachos de Balcarce 50), y la reforma de la ley de glaciares.