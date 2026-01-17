Estados Unidos advierte al sector aéreo en el Pacífico mexicano ante “operaciones militares”

Portaaviones Gerald R. Ford, en una fotografía de archivo. La alerta lanzada por la Administración Federal de Aviación avisa de “riesgos potenciales” para aviones a todas las altitudes en varios países del Pacífico.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha lanzado este viernes una alerta al sector aéreo por “operaciones militares” en el Pacífico mexicano. La advertencia incluye al golfo de California y el organismo también ha creado una específica para la ciudad sinaloense de Mazatlán con los mismos avisos. “Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes”, reza el comunicado. Centroamérica, Panamá, Colombia y Ecuador están incluidos en el mensaje.

La vigencia de la alerta será hasta el 17 de marzo y llega en un momento de tensión entre los Gobiernos de México y Estados Unidos por el narcotráfico. Donald Trump dijo hace una semana que atacaría a los carteles por tierra, una afirmación que Claudia Sheinbaum ha tratado de rebajar en múltiples ocasiones. Sinaloa, el Estado donde opera el cartel del mismo nombre, ha recibido este jueves una alerta para la ciudad costera de Mazatlán.

“Las aeronaves militares estadounidenses pueden operar a altitudes de sobrevuelo de crucero iguales o inferiores a las que suelen utilizar la aviación civil, sin previo aviso o con muy poco, y pueden realizar operaciones sin transpondedores, ya que las operaciones militares estadounidenses en la región continúan”, advierte el comunicado.

El informe de la FAA también avisa a los vuelos comerciales de que pueden tener “interferencias intermitentes” en sus sistemas de navegación. “Aunque las aeronaves suelen recuperar el GNSS poco después de abandonar la zona de interferencia conocida, los efectos pueden persistir durante todo el vuelo”, añade el mensaje, consignó el diario El País de España.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México ha lanzado horas después un comunicado donde especifica que la alerta no afecta a la aviación mexicana. “Se trata de una medida de comunicación preventiva similar a otras NOTAM [notificaciones de la FAA] emitidos previamente por la FAA en la región del Caribe semanas atrás y que ahora se extiende al área del Pacífico”, añade la secretaría.

La alerta corona una semana de alta tensión entre Estados Unidos y México. Alentadas, en parte, porque Trump ha dicho que quiere bombardear a los carteles en varias ocasiones. En otras ha ofrecido enviar tropas a México para “apoyar” en la lucha contra el narcotráfico. La última, el lunes, en una conversación telefónica con Sheinbaum. La mandataria la rechazó. “[Él] tampoco insistió, más bien fue en el tono de: ‘si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras fuerzas en México...’, ‘no, ya se lo he comentado otras veces que eso no está sobre la mesa”, dijo la mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum elevó el tono este viernes en su conferencia mañanera después de que desde Washington emitiera un comunicado pidiendo “acciones tangibles” en seguridad al Gobierno de México. “Hay que seguir colaborando, pero hay dos palabras muy importantes: respeto mutuo y responsabilidad compartida”, ha dicho la mandataria, que insta a la Administración de Trump a “hacer su parte”. Ambos Gobiernos se reunirán, previsiblemente, el próximo febrero en la Casa Blanca para definir los pasos a seguir en seguridad.