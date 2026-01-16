Se sacaron la careta: la entrega de nuestros recursos naturales es un hecho

Sabemos que las autoridades incumplen con la ley provincial anti Fracking Nº 10.477 que, sin realizar Fracking en nuestra provincia, con la provisión de arena de sílice a las empresas instaladas en Vaca Muerta, garantizan el ecocidio que se está produciendo en la zona que los lugareños denominan “Campos bajos” que, la naturaleza, pacientemente, en 4.500 años la formó, donde existe un ecosistema aclimatado y compuesto por su autóctona flora, fauna, bosques, arroyos, lagunas, ríos, pajonales, humedales, todo esto con certificado de defunción por la nueva ley que viene a avalar el ecocidio denunciado.

Como vengo sosteniendo de varios años a la fecha, el daño al ecosistema como al agua subterránea es mayúsculo, el uso excesivo del agua subterránea de la zona donde extraen diariamente entre 12 y 15 millones de litros agua no salobre por día, igual a lo que consume una ciudad de 72.000 habitantes y que, se sabe, que la mayoría del agua subterránea de la zona es salobre, pero, esa no la utilizan, generando el aumento exponencial del hierro y manganeso del agua que extrae la Cooperativa de Agua de Ibicuy que, o casualidad, desde que están las plantas de lavado de arena de sílice paso de 0,12 mg por litro de agua a 1,20 mg por litro de agua de hierro y manganeso, obligando a la Cooperativa a realizar dobles filtrados y mayores controles fisicoquímicos en laboratorios a un costo muy elevado.

El retiro de 4.000.000 de toneladas al año de arena de sílice, con una proyección al 2030 de 8.000.000 de toneladas, dejando a su paso fosas que destruyen el ecosistema existente no es un ecocidio.

Incumplen, además, con la Ley de aguas nº9172, Artículo 36º) Las aguas subterráneas podrán ser de uso común o uso especial y serán aprovechadas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 8º, 15º y el Capítulo VI.

La autoridad de aplicación deberá realizar los estudios técnicos y relevamientos necesarios para determinar:

a) Caudal y reposición de las fuentes en las distintas cuencas de aguas subterráneas.

b) Grado de calidad y contaminación de las aguas.

c) Catastro de perforaciones en las distintas aéreas provinciales.

El permiso o concesión para el uso de aguas subterráneas comenzará a regir cuando la autoridad de aplicación posea los estudios técnicos correspondientes que determinen la capacidad y caudal de la fuente involucrada.

Constatados los extremos de los incisos a) y b) y si resulta perjuicio al interés público, la autoridad de aplicación procederá según lo dispuesto por las normas de procedimiento de la presente Ley

La destrucción inexorable de los caminos que no están preparados para los camiones y su pesada carga, que van de 55 a 60 TN cada camión cargado.

¿Evasión fiscal? la diferencia entre lo que informa la provincia que salió en 2025 de arena de sílice para Vaca Muerta 1.500.000 toneladas, y lo que realmente llega a vaca Muerta 4.000.000 de toneladas, según información del destino de la arena de sílice, generando un no cobro de pesos $6.375.000.000,00 por parte del erario provincial, denunciado penalmente por el que suscribe y el Ing. Carlos Humberto Cadoppi Frigerio.

Lo que sí tienen nuestros funcionarios es una imaginación que nos sorprende todos los días, el hecho de la nueva ley, denominada “De Gestión Ambiental de Actividades Económicas” que, no se entiende cuál es el sentido de esta, ya que tenemos la ley General de Ambiente Nº 25675, el Decreto Nº 4977/09, que bien aplicados sobran como normativa, aunque, sin duda, subyace que el hacer más laxos los controles, ratifican con esta ley dos cosas, que no quieren controlar y son cómplices del ecocidio que la extracción de arena de sílice está produciendo en el sur de nuestra provincia.

“… Un nuevo marco normativo, claro y unificado que promueva la simplificación de los trámites que se deben realizar ante la autoridad ambiental provincial. (…) El diputado Rossi destacó la creación del Certificado Único Ambiental (CUA): "Facilitará el proceso administrativo pues reemplazará múltiples papeleos, buscará mejorar la gestión ambiental de actividades productivas y de servicios, promoviendo la innovación y el uso responsable de los recursos. https://www.bicameral.com.ar/quedo-lista-para-el-dictamen-la-ley-de-gestion-ambiental-de-actividades-economicas/

La mentada ley establece en el artículo Nº 39: “Los certificados emitidos en el marco de la Ley Nº 6260 y del Decreto Nº4 977/09 que se encuentran vigentes a la fecha de publicación de la presente ley, conservaran su vigencia hasta su vencimiento”

El artículo Nº 40 establece: Derogase la ley nº6260 y toda otra normativa que se oponga a la presente.

Ante esto digo: “¡Mamarracho de ley!”, la ambigüedad del artículo nº40, da lugar a que las empresas invoquen que cualquier norma que trate sobre temas ambientales relacionados queda definitivamente derogada. ¡Ya no ocultan de qué lado están!

¿Qué sucede con el decreto Nº 4977/09, La Ley de Aguas Nº 9172, Decreto Nº 3237/10 modificatorio del 4977/09, Decreto Nº 3498/16; resolución Nº 038710; Resolución Nº 504/12; Resolución Nº 2180/21; Resolución 2185/21; resolución 3285/22; resolución Nº 321/19, siguen vigentes? Nada dice la nueva ley, aunque, se sabe que ninguna ley provincial puede ir contra la Constitución Nacional; provincial; y leyes nacionales, nos encargaremos de que lo cumplan.

Todo queda en manos de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial que, se sabe, nada le interesa el cuidado del medioambiente.

El actual gobierno provincial es el que más sentencias en contra por temas ambientales tiene en la historia de nuestra provincia (y las que se vienen), tiene imputados e indagados en el Juzgado Federal de Gualeguaychú a su ministro de La Producción Guillermo Bernaudo; a la Secretaria de Ambiente Rosa Mirta, Hojman; a su asesor legal el abogado Osvaldo Fernández; al secretario de Minería Iturriza; al actual intendente de Ibicuy Ezequiel Maneiro; al anterior Gustavo Roldan, y a la dueña de una arenera.

Es histórico, no sólo las sentencias adversas sobre temas ambientales, sino, también, el que tantos funcionarios estén imputados y llamados indagatoria por un Juez Federal por temas ambientales, el silencio sobre el tema desde el gobierno provincial “Aturde”.

Otro tema que demuestra la anomia ambiental del gobierno actual, es la explosión de Barrios Náuticos en el sur de nuestra provincia, en zonas naturales protegidas, sobre los humedales protegidos Acuerdo Ramsar, Barrios cuyos propietarios son los mismísimo funcionarios provinciales, Barrios Náuticos que incumplen además de las normas citadas sentencias de la Corte Suprema de La Nación, Barrio Amarras Gualeguaychú, donde increíblemente desde la Secretaria de Ambiente están en la búsqueda de encontrarle la vuelta a la Empresa para incumplir la sentencia de la Corte, o como explican que hasta la fecha no han cumplido con la misma.

Émile Durkheim (1858-1917) fue un filósofo francés. Considerado uno de los padres de la sociología moderna, é empleó el concepto de anomia en su tesis de doctorado de 1892, publicada con el título De la división del trabajo social, donde atribuía al estado de anomia la causa de los conflictos que renacían sin cesar y los desórdenes de todo tipo que se registraban en el mundo económico. Destacaba que en tanto nada contenía a los actores y los intereses enfrentados fijándoles límites que debiesen respetar, se producían los enfrentamientos y las crisis sin que se alcanzaran predominios durables. A los efectos de poner fin a tal situación estimaba necesario establecer regulaciones que armonizaran las relaciones sociales atenuando las asimetrías que se proyectaban al conjunto de la sociedad (Durkheim 1967).

Remitiéndome a esos conflictos digo. La anomia estatal que beneficia a algunos actores económicos en detrimento de los bienes ambientales que, se sabe, son bienes colectivos.

Hoy que se sacaron la careta, donde muestran abiertamente cuáles son sus intereses, una vil entrega de nuestros recursos naturales, sepan que somos muchos los que -bajo el imperio de la Constitución Nacional, la Provincial, y leyes Nacionales que quieren pisotear- vamos a impedirlo.

(*) Ricardo José Luciano es abogado y defensor del ambiente.